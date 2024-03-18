УЗ запускает новый международный маршрут из Праги в Чоп: как будет курсировать поезд

"В сотрудничестве с чешским RegioJet запускаем новый международный поезд Прага – Чоп. Первый рейс из Праги отправится 27 марта и соединит столицу Чехии с приграничным украинским городом Чоп, важным железнодорожным хабом в сообщении Украины и ЕС", - говорится в сообщении.

Чтобы жители соседних регионов смогли легче добраться до Чопа, "Укрзализныця" традиционно обеспечивает стыковочные маршруты и назначает специальный пересадочный поезд №345/346 Черновцы - Чоп - Ужгород.

Ночной поезд Прага - Чоп отправляется из Праги (Чехия) в 21:52, из Кошице (Словакия) в 06:38 утра и прибывает в Чоп в 10:35.

В обратном направлении отправление из Чопа в 17:35, из Кошице в 21:37, прибытие в Прагу в 05:46 следующих суток.

В этом поезде предусмотрены вагоны и с местами для сидения и спальни. На борту поезда доступен бесплатный Wi-Fi.

Стоимость билетов зависит от дня поездки и в среднем составляет около 1060 грн. за сидячее место или 1700 грн. за спальное место. Приобрести их можно на сайте перевозчика.

Пересадочный поезд №345/346 Черновцы - Чоп - Ужгород отправляется из Черновцов ежедневно в 05:30, через Ивано-Франковск (08:13-08:27), Стрый (11:20-11:50), Мукачево (15: 13-15:18), Чоп (16:28-16:57), будет прибывать в Ужгород в 17:20.

В обратном направлении отправление из Ужгорода в 11:05, далее Чоп (11:28-12:03), Мукачево (13:00-13:10), Стрый (16:15-16:40), Ивано-Франковск (19) :22-19:27), прибытие в Черновцы в 21:32.

Остановки предусмотрены на станциях Батево, Карпаты, Свалява, Воловец, Славское, Сколе, Моршин, Болехов, Долина, Рожнятов, Калуш, Ивано-Франковск, Коломыя.

Как отметили в УЗ, билеты на этот поезд в скором времени будут доступны для приобретения в приложении и чат-ботах "Укрзализныци", на сайте и в кассах вокзалов.

Фото: новый международный маршрут Прага - Чоп (fregiojet.cz)

Недавние нововведения в УЗ

Напомним, РБК-Украина писала о том, что "Укрзализныця" анонсировала запуск дополнительных поездов на период школьных весенних каникул по наиболее востребованным направлениям. Большинство из них будут направляться в Карпаты.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" запускает бета-тестирование новой услуги. Билеты при мониторинге можно будет купить автоматически.

Вчера стало известно, что "Укрзализныця" 18 марта начинает продажу билетов в Австрию и Венгрию в онлайн-режиме.

С сегодняшнего дня "Укрзализныця" начинает продажу билетов онлайн на поезда, следующие в сообщении "Украина - Австрия". Их можно приобрести в мобильном приложении.