УЗ запустила продажу онлайн-билетов в Вену: детали о прямых маршрутах и сообщениях
Сегодня "Укрзализныця" начинает продажу билетов онлайн на поезда, следующие в сообщении "Украина - Австрия". Их можно приобрести в мобильном приложении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныця".
Как отмечают в сообщении, билеты на сообщение "Киев - Вена" теперь будут доступны только онлайн в мобильном приложении "Укрзализныци" с верификацией аккаунта через "Дія.Підпис".
Билеты "Чоп - Вена" можно приобрести онлайн в мобильном приложении "Укрзализныци" и в международных билетных кассах вокзалов.
В "Укрзализныце" напоминают, что новый прямой поезд №143/146 "Вена - Чоп - Вена" имеет удобные стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ровно, а из Чопа в Вену следует составом из сидячих вагонов.
Следующий этап – билеты в Венгрию
Сообщается, что на следующем этапе также станут доступны онлайн билеты в сообщении "Украина - Венгрия" на поезда, следующие по территории Венгрии транзитом в Австрию, то есть "Киев - Будапешт - Вена" и "Чоп - Будапешт - Вена".
"Прямые сообщения "Украина - Венгрия" (Мукачево - Дебрецен, Мукачево - Будапешт, Чоп - Захонь) появятся в приложении чуть позже", - отмечают в УЗ.
Недавние нововведения в УЗ
Напомним, РБК-Украина писала о том, что "Укрзализныця" анонсировала запуск дополнительных поездов на период школьных весенних каникул по наиболее востребованным направлениям. Большинство из них будут направляться в Карпаты.
Также мы сообщали, что "Укрзализныця" запускает бета-тестирование новой услуги. Билеты при мониторинге можно будет купить автоматически.
Вчера стало известно, что "Укрзализныця" 18 марта начинает продажу билетов в Австрию и Венгрию в онлайн-режиме.
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