УЗ запускает новые рейсы в Карпаты и Закарпатье, билеты уже доступны

"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы из Киева в Карпаты и Закарпатье из-за высокого спроса в этих направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram .

Куда поедут поезда и график рейсов

Перевозчик проанализировал спрос пассажиров и перераспределил вагоны в пользу наиболее популярных маршрутов.

Новые рейсы №213/214 и №251/252 Киев - Рахов будут курсировать по следующим графикам:

отправление из Киева запланировано на 17, 19 и 21 июня,

в обратном направлении из Рахова - 18, 20 и 22 июня.

В Солотвино отправится поезд №203/204 Киев - Солотвино:

отправление из Киева - 19 и 21 июня;

возвращение из Солотвино - 20 и 22 июня.

Билеты на эти поезда уже доступны для приобретения на официальном сайте и в мобильном приложении "Укрзализныци".

Дополнительные поезда появились благодаря ремонтникам, которые в ускоренном темпе вернули вагоны в оперативный парк.