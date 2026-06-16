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УЗ запускает новые рейсы в Карпаты и Закарпатье, билеты уже доступны

18:56 16.06.2026 Вт
2 мин
В компании рассказали, в какие дни будут курсировать поезда
aimg Иван Носальский
УЗ запускает новые рейсы в Карпаты и Закарпатье, билеты уже доступны Иллюстративное фото: из Киева в Карпаты и Закарпатье будут курсировать новые рейсы (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
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"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы из Киева в Карпаты и Закарпатье из-за высокого спроса в этих направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.

Куда поедут поезда и график рейсов

Перевозчик проанализировал спрос пассажиров и перераспределил вагоны в пользу наиболее популярных маршрутов.

Новые рейсы №213/214 и №251/252 Киев - Рахов будут курсировать по следующим графикам:

  • отправление из Киева запланировано на 17, 19 и 21 июня,
  • в обратном направлении из Рахова - 18, 20 и 22 июня.

В Солотвино отправится поезд №203/204 Киев - Солотвино:

  • отправление из Киева - 19 и 21 июня;
  • возвращение из Солотвино - 20 и 22 июня.

Билеты на эти поезда уже доступны для приобретения на официальном сайте и в мобильном приложении "Укрзализныци".

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Дополнительные поезда появились благодаря ремонтникам, которые в ускоренном темпе вернули вагоны в оперативный парк.

Новые рейсы в Одессу

Напомним, ранее "Укрзализныця" также объявила о запуске новых ежедневных скоростных поездов "Интерсити" в Одессу из Киева и Днепра, начиная с конца июня.

Кроме того, перевозчик вдвое увеличил периодичность курсирования уже имеющихся рейсов из Киева в Одессу и Тернополь - теперь они будут ездить шесть раз в неделю вместо трех.

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