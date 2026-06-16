ua en ru
Вт, 16 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

УЗ запускає нові рейси до Карпат та Закарпаття, квитки вже доступні

18:56 16.06.2026 Вт
1 хв
У компанії повідомили, у які дні курсуватимуть поїзди
aimg Іван Носальський
УЗ запускає нові рейси до Карпат та Закарпаття, квитки вже доступні Ілюстративне фото: з Києва до Карпат та Закарпаття курсуватимуть нові рейси (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси з Києва до Карпат та Закарпаття через високий попит на цих напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Telegram.

Куди курсуватимуть потяги та розклад рейсів

Перевізник проаналізував попит пасажирів і перерозподілив вагони на користь найпопулярніших маршрутів.

Нові рейси №213/214 та №251/252 Київ - Рахів курсуватимуть за такими розкладами:

  • відправлення з Києва заплановано на 17, 19 та 21 червня,
  • у зворотному напрямку з Рахова - 18, 20 та 22 червня.

До Солотвино вирушить поїзд №203/204 Київ — Солотвино:

  • відправлення з Києва - 19 та 21 червня;
  • повернення із Солотвино - 20 та 22 червня.

Квитки на ці потяги вже можна придбати на офіційному сайті та в мобільному застосунку "Укрзалізниці".

Читайте також:В УЗ починається ажіотаж на квитки: як точно придбати місце

Додаткові поїзди з’явилися завдяки ремонтникам, які у прискореному темпі повернули вагони до оперативного парку.

Нові рейси до Одеси

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" також оголосила про запуск нових щоденних швидкісних поїздів "Інтерсіті" до Одеси з Києва та Дніпра, починаючи з кінця червня.

Крім того, перевізник удвічі збільшив частоту курсування вже існуючих рейсів із Києва до Одеси та Тернополя - тепер вони курсуватимуть шість разів на тиждень замість трьох.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Укрзалізниця Закарпаття Карпати Потяг
Новини
"Карти" з'явилися. Зеленський розповів, як Україна перехоплює ініціативу у війні
"Карти" з'явилися. Зеленський розповів, як Україна перехоплює ініціативу у війні
Аналітика
Не заперечуємо, ціни під час тривог та блекаутів можуть зростати: 10 запитань до Bolt
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Не заперечуємо, ціни під час тривог та блекаутів можуть зростати: 10 запитань до Bolt