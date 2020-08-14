УЗ скасувала посадку пасажирів в трьох містах "червоної зони"

На станціях Самбір, Дубно та Клевань буде здійснюватися лише висадка пасажирів
З понеділка, 17 серпня, "Укрзалізниця" скасовує посадку пасажирів зі станцій Самбір, Дубно та Клевань. Також буде закрито продаж квитків на поїзди з цих міст.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
"За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на трьох залізничних станціях здійснюватися тільки висадка пасажирів без посадки", - йдеться в повідомленні.
На станціях Самбір, Дубно та Клевань можна буде здійснюватися висадка пасажирів.
При цьому наголошується, що продаж квитків не буде здійснюватися на наступні поїзди:
"Пасажири, які відмовляться від поїздки через закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути квитки в залізничні каси або через інтернет і отримати 100% відшкодування їх вартості", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Україна поділили на нові зони карантину, рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Відзначимо, що обмеження діятимуть як мінімум 14 днів.