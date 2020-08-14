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УЗ скасувала посадку пасажирів в трьох містах "червоної зони"

Київ, П'ятниця 14 серпня 2020 17:37
УЗ скасувала посадку пасажирів в трьох містах "червоної зони"
Фото: поїзд (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На станціях Самбір, Дубно та Клевань буде здійснюватися лише висадка пасажирів

З понеділка, 17 серпня, "Укрзалізниця" скасовує посадку пасажирів зі станцій Самбір, Дубно та Клевань. Також буде закрито продаж квитків на поїзди з цих міст.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на трьох залізничних станціях здійснюватися тільки висадка пасажирів без посадки", - йдеться в повідомленні.

На станціях Самбір, Дубно та Клевань можна буде здійснюватися висадка пасажирів.

При цьому наголошується, що продаж квитків не буде здійснюватися на наступні поїзди:

  • №98 / 97Ковель - Київ,
  • №49 / 50 Київ - Трускавець,
  • №45 / 46 Ужгород - Лисичанськ,
  • №231 / 232 Івано-Франківськ - Генічеськ,
  • №217 / 218 Київ - Рахів,
  • №743 / 744 Київ - Львів.

"Пасажири, які відмовляться від поїздки через закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути квитки в залізничні каси або через інтернет і отримати 100% відшкодування їх вартості", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна поділили на нові зони карантину, рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Відзначимо, що обмеження діятимуть як мінімум 14 днів.

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