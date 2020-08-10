ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

УЗ відновлює курсування поїздів в Івано-Франківськ і Чернівці

Київ, Понеділок 10 серпня 2020 16:10
УЗ відновлює курсування поїздів в Івано-Франківськ і Чернівці
Фото: поїзд (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Квитки з'являться у продажу найближчим часом

"Укрзалізниця" з 13 серпня відновлює курсування поїздів в Івано-Франківськ і Чернівці. УЗ призначила два додаткових поїзди далекого прямування.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зокрема, поїзд №43 / 44 Івано-Франківськ - Київ відправиться з Івано-Франківська 15 серпня і буде курсувати через день по непарних датах. У свою чергу, зі столиці курсуватиме через день, починаючи з 16 серпня, по парних датах.

Поїзд №118 / 117 Чернівці - Київ відновить залізничне сполучення з Чернівців 13 серпня і буде курсувати щовівторка, щочетверга і щонеділі. З Києва поїзд вирушить 14 серпня і буде курсувати щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці.

В УЗ відзначили, що квитки з'являться в продажу найближчим часом.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновила зупинку поїздів в Луцьку і Тернополі, після того, як міста виключили з "червоної зони" карантину.

Крім того, УЗ відновила рух ще 14 приміських поїздів по території обслуговування Південної, Одеської та Донецької залізниць.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Укрзалізницяпоезд
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся