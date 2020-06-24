УЗ відновлює рух приміських поїздів у Львівській області

Запуск рейсів очікується 25 червня
"Укрзалізниця" відновлює рух приміських поїздів у Львівській області з 25 червня. Поїзди курсуватимуть за 12 напрямками.
Про це в Telegram повідомляє прес-служба УЗ.
Так, завтра червня відновлять курсування поїзда:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення зі Львовом.
Зазначимо, ситуація з коронавірусом у Львівській області погіршується. Сьогодні було зафіксовано 203 нових випадків COVID-19.
Також РБК-Україна писало, що УЗ відновлює рух ще 50 електричок.
Автор: Максим Зайченко