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УЗ возобновляет движение пригородных поездов во Львовской области

Новости » Общество   

Запуск рейсов ожидается 25 июня

"Укрзализныця" возобновляет движение пригородных поездов во Львовской области с 25 июня. Поезда будут курсировать по 12 направлениям.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба УЗ.

Так, завтра июня возобновят курсирование поезда:

  • № 6063 Ходоpив-Львов;
  • № 6066 Львов-Ходоров;
  • № 6113 Львов - Мостиска;
  • № 6125 Львов-Шкло;
  • № 6056 Львов-Сокаль;
  • № 6027 Львов-Сянки;
  • № 6025 Львов-Самбор;
  • № 6154 Стрый-Львов;
  • № 6015 Львов - Стрый;
  • № 6155 Львов-Лавочное;
  • № 6031 Золочев-Львов;
  • No 6034 Львов-Золочев.

Инфографика (t.me/UkrzalInfo)

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" возобновляет железнодорожное сообщение со Львовом.

Отметим, ситуация с коронавирусом во Львовской области ухудшается. Сегодня было зафиксировано 203 новых случая COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что УЗ возобновляет движение еще 50 электричек.

Автор: Максим Зайченко

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