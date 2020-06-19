УЗ відновлює рух ще 50 електричок

Відновлення курсування приміських поїздів відбудеться у вівторок і середу
"Укрзалізниця" продовжує відновлювати рух приміських поїздів. З 23 червня почнуть курсувати ще 50 електричок.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Так, з вівторка почнуть курсування ще 27 приміських поїздів по регіонального філіалу "Південно-Західна залізниця", а з середи - ще 23 поїздів по філії "Південна залізниця".
На сьогодні в Україні курсують 533 приміських потяги.
Нагадаємо, з 15 червня почали курсувати електрички фастівського, ніжинського та яготинського напрямків.
Крім того, УЗ призначила додаткові поїзди до Дня Конституції.
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Автор: РБК-Україна