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УЗ відновлює рух ще 50 електричок

Новини » Інфраструктура     19.06.2020 - 15:12
УЗ відновлює рух ще 50 електричок
Фото: пасажири біля електрички (РБК-Україна)

Відновлення курсування приміських поїздів відбудеться у вівторок і середу

"Укрзалізниця" продовжує відновлювати рух приміських поїздів. З 23 червня почнуть курсувати ще 50 електричок.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Так, з вівторка почнуть курсування ще 27 приміських поїздів по регіонального філіалу "Південно-Західна залізниця", а з середи - ще 23 поїздів по філії "Південна залізниця".

На сьогодні в Україні курсують 533 приміських потяги.

Нагадаємо, з 15 червня почали курсувати електрички фастівського, ніжинського та яготинського напрямків.

Крім того, УЗ призначила додаткові поїзди до Дня Конституції.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Укрзалізницяэлектричка
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