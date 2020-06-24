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"Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення зі Львовом

Новини » Суспільство     24.06.2020 - 11:13
"Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення зі Львовом
Фото: прибуття потягу (РБК-Україна)

Також з завтрішнього дня поновлюється приміськк сполучення у Львівській області

"Укрзалізниця" відновлює сполучення зі Львовом з 26 червня. Також від 25 червня буде поновлено приміський рух у Львівській області.

Про це повідомляє прес-служба залізниці.

Так, УЗ відновлює рейси поїздів:

№743/744 Дарниця, Київ - Львів;
№715/716 Київ - Львів;
№91/92 Київ - Львів;
№12/11 Львів - Одеса.

&quot;Укрзалізниця&quot; відновлює залізничне сполучення зі ЛьвовомКвитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

Нагадаємо, ситуація з коронавірусом у Львівській області погіршується. Сьогодні було зафіксовано 203 нових випадки COVID-19.

Зазначимо, у МОЗ заявили, що причиною спалаху коронавірусу у Львівській області стало усунення черги громадян, які очікують на результат тестування.

РБК-Україна писало, що станом на 24 червня в Україні зафіксовано 940 нових випадків коронавірусу.

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Автор: Анастасия Рокитна

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