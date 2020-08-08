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"Укрзалізниця" відновила зупинку поїздів в Луцьку і Тернополі

Луцьку, Тернополі, Субота 08 серпня 2020 15:29
"Укрзалізниця" відновила зупинку поїздів в Луцьку і Тернополі
Фото: поїзд (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Напередодні Луцьк і Тернопіль потрапив в "зелену" зону карантину

"Укрзалізниця" відновила продаж квитків зупинку поїздів далекого прямування в Луцьку і Тернополі. З 10 серпня також буде відновлена ​​зупинка всіх приміських поїздів в цих містах.

Про це повідомили в прес-службі УЗ.

Як відзначили в "Укрзалізниці", таке рішення пов'язане з ослабленням карантинних обмежень в зв'язку з тим, що Луцьк і Тернопіль були визначені в "зелену" зону карантину.

Зокрема, з 8 серпня відновили зупинку на станціях такі поїзди:

  • №41 / 42 сполученням Дніпро-Трускавець;
  • №98 / 97 Ковель-Київ;
  • №88 / 87 Ковель-Новоолексіївка;
  • №12 / 11 Одеса-Львів;
  • №81 / 82 Київ-Ужгород;
  • № 49/50 Київ-Трускавець;
  • №136 / 135 Чернівці-Одеса;
  • №108 / 107 Одеса-Ужгород;
  • №110 / 109 Львів-Херсон;
  • №86 / 85 Львів-Новоолексіївка;
  • №715 / 716 Київ-Львів.

"З 10 серпня буде відновлено зупинку всіх приміських поїздів, що курсують через Луцьк і Тернопіль", - додали в УЗ.

Нагадаємо, в понеділок, 3 серпня, "Укрзалізниця" закрила продаж квитків на поїзди в Луцьк і Тернопіль, так як ці міста потрапили в "червону" зону карантину.

У п'ятницю, 7 серпня, Тернопіль та Луцьк виключили з "червоної" зони карантину.

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