"Укрзалізниця" відновила зупинку поїздів в Луцьку і Тернополі

Напередодні Луцьк і Тернопіль потрапив в "зелену" зону карантину
"Укрзалізниця" відновила продаж квитків зупинку поїздів далекого прямування в Луцьку і Тернополі. З 10 серпня також буде відновлена зупинка всіх приміських поїздів в цих містах.
Про це повідомили в прес-службі УЗ.
Як відзначили в "Укрзалізниці", таке рішення пов'язане з ослабленням карантинних обмежень в зв'язку з тим, що Луцьк і Тернопіль були визначені в "зелену" зону карантину.
Зокрема, з 8 серпня відновили зупинку на станціях такі поїзди:
"З 10 серпня буде відновлено зупинку всіх приміських поїздів, що курсують через Луцьк і Тернопіль", - додали в УЗ.
Нагадаємо, в понеділок, 3 серпня, "Укрзалізниця" закрила продаж квитків на поїзди в Луцьк і Тернопіль, так як ці міста потрапили в "червону" зону карантину.
У п'ятницю, 7 серпня, Тернопіль та Луцьк виключили з "червоної" зони карантину.