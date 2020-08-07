ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні відновлюють рух ще 14 приміських поїздів: список

Харків, П'ятниця 07 серпня 2020 15:41
В Україні відновлюють рух ще 14 приміських поїздів: список
Фото: потяг (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Частина потягів вже відновила свій рух з 7 серпня

"Укрзалізниця" відновлює рух ще 14 приміських поїздів територією обслуговування Південної, Одеської та Донецької залізниць. Обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту.

Про це повідомляє прес-служба залізниці.

На Південній залізниці відновлюють курсування такі поїзди:

№6677 Харків-Пасажирський - Зачепилівка;
№6678 Зачепилівка - Харків-Пасажирський.

На Одеській залізниці з 7 серпня відновлять рух:

№6632 Гайворон - Вінниця (по понеділках, середах, п’ятницях та неділях);
№6631 Вінниця - Гайворон (по понеділках, середах, п’ятницях та неділях).

З 10 серпня відновлюють рух такі потяги:

№6704 Херсон - Снігурівка;
№6703 Снігурівка - Херсон.

На Донецькій залізниці з 10 серпня відновлюють курсування:

№6502 Попасна - Сіверськ;
№6501 Сіверськ - Попасна;
№6504 Попасна - Сіверськ;
№6503 Сіверськ - Попасна;
№6955 Волноваха - Комиш-Зоря;
№6956 Комиш-Зоря - Волноваха;
№6957 Волноваха - Комиш-Зоря;
№6958 Комиш-Зоря - Волноваха.

Нагадаємо, УЗ підготувала комплексну програму підвищення безпеки в поїздах і викорінення криміногенних проявів і протиправних дій.

Зазначимо, радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Володимир Мартиненко назвав умови, за яких поліція може патрулювати поїзда в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Укрзалізницяпоезд
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся