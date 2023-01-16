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УЗ возобновила движение поездов в Румынию: подробности

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Понедельник 16 января 2023 19:45
УЗ возобновила движение поездов в Румынию: подробности Фото: УЗ возобновила движение поездов в Румынию: (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

"Укрзализныця" планирует вернуть пассажирское железнодорожное сообщение с Румынией. Уже с 18 января из Украины отправится первый поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

"Возвращаем пассажирское железнодорожное сообщение с Румынией", - говорится в сообщении.

Как будет курсировать рейс?

  • из Рахова поезд будет отправляться с 18 января ежедневно в 6:10 и 14:10, а прибывать в Вали-Вишеулуй в 7:45 и 15:45;
  • из Вали-Вишеулуй будет отправляться ежедневно, в 11:45 и 18:15 и прибывать в Рахов в 12:20 и 18:50.

График прибытия и отправки рейсов подстроен под графики курсирования поездов румынской железной дороги. Так, пассажиры, прибывающие на станцию Валя-Вишеулуй, могут пересесть на другие рейсы, следующие к станциям Бухарест и Клуж.

Для того чтобы это стало возможным, "Укрзализныця" в течение 2022 года отремонтировала на участке Рахов - Деловое - Валя Вышеулуй (Румыния) 19,2 километра путей, 12 мостов, а также осуществила ремонт вокзала Рахова. Этот участок фактически не работал еще с 2011 года.

Напомним, что "Укрзализныця" впервые в истории независимой Украины запускает скоростной поезд из Киева в Черкассы.

"Укрзализныця" расширяет сеть железнодорожного сообщения для херсонцев и назначает поезд №110/109 Львов – Херсон, который будет курсировать с 20 января.

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Укрзализныця Румыния
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