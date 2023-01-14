УЗ запускает первый скоростной поезд из Киева в Черкассы

"Укрзализныця" впервые в истории независимой Украины запускает скоростной поезд из Киева в Черкассы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Впервые в истории независимой Украины: скоростное сообщение для Черкасс со столицей! Укрзализныця назначает Интерсити+ №730/729 Киев - Черкассы", - говорится в сообщении.

Как будет курсировать рейс?

из Киева поезд будет отправляться с 20 января ежедневно, кроме вторника, в 17:50 и прибывать в Черкассы в 21:07;

из Черкасс будет отправляться с 21 января ежедневно, кроме среды, в 6:33 и прибывать в Киев в 9:39.

Билеты на этот поезд уже доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

В компании напомнили, что в прошлом году в Черкассах завершился проект по электрификации, который позволит пустить через регион скоростной поезд Hyundai Rotem.