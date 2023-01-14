ua ru
Сб, 14 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

УЗ запускает первый скоростной поезд из Киева в Черкассы

Новина українською →
Черкассы, Суббота 14 января 2023 12:52
УЗ запускает первый скоростной поезд из Киева в Черкассы Фото: УЗ запускает первый скоростной поезд из Киева в Черкассы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

"Укрзализныця" впервые в истории независимой Украины запускает скоростной поезд из Киева в Черкассы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Впервые в истории независимой Украины: скоростное сообщение для Черкасс со столицей! Укрзализныця назначает Интерсити+ №730/729 Киев - Черкассы", - говорится в сообщении.

Как будет курсировать рейс?

  • из Киева поезд будет отправляться с 20 января ежедневно, кроме вторника, в 17:50 и прибывать в Черкассы в 21:07;
  • из Черкасс будет отправляться с 21 января ежедневно, кроме среды, в 6:33 и прибывать в Киев в 9:39.

Билеты на этот поезд уже доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

В компании напомнили, что в прошлом году в Черкассах завершился проект по электрификации, который позволит пустить через регион скоростной поезд Hyundai Rotem.

Напомним, сегодня в УЗ заявили, что все поезда продолжают движение по графику, существенных задержек из-за вражеской атаки пока не наблюдается.

Также мы писали, что "Укрзализныця" расширяет сеть железнодорожного сообщения для херсонцев и назначает поезд №110/109 Львов - Херсон, который будет курсировать с 20 января.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця поїзди Черкассы Киев
NEWS
Аварийные отключения и очередные обстрелы. В "Укрэнерго" описали ситуацию с энергосистемой
Аварийные отключения и очередные обстрелы. В "Укрэнерго" описали ситуацию с энергосистемой
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам