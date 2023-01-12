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УЗ назначила дополнительный поезд со Львова в Херсон

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Четверг 12 января 2023 16:27
УЗ назначила дополнительный поезд со Львова в Херсон Фото: УЗ назначила дополнительный поезд со Львова в Херсон (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Степанова

"Укрзализныця" расширяет сеть железнодорожного сообщения для херсонцев и назначает поезд №110/109 Львов - Херсон, который будет курсировать с 20 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Отмечено, что поезд будет отправляться из Львова с 20 января по четным числам в 16:12 и прибывать в Херсон в 13:27 на следующий день. Из Херсона поезд будет выезжать с 21 января по нечетным числам в 14:27 и прибывать во Львов в 10:18.

Кроме того, УЗ меняет график курсирования поезда №102/101 Киев - Херсон. С 19 января поезд будет отправляться из Киева в 22:14 и прибывать в Херсон в 9:06. Из Херсона поезд будет отправляться по новому графику с 20 января в 10:06 и прибывать в Киев в 20:22.

Билеты на новый рейс уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что "Укрзализныця" внесла изменения в маршрут ряда поездов, курсирующих на участке Кривой Рог - Никополь - Запорожье. Также было изменено расписание движения нескольких из них.

Также ранее мы писали, что "Укрзализныця" получила 100 специальных зарядных станций. Они будут размещены на вокзалах с самым большим пассажиропотоком.

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Укрзализныця Львов Херсон поїзди
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