УЗ відновила рух поїздів до Румунії: подробиці

"Укрзалізниця" планує повернути пасажирське залізничне сполучення із Румунією. Вже з 18 січня з України відправиться перший потяг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.

"Повертаємо пасажирське залізничне сполучення з Румунією", - йдеться у повідомленні.

Як курсуватиме рейс?

з Рахова поїзд відправлятиметься з 18 січня щодня о 6:10 та 14:10, а прибуватиме до Валі-Вішеулуй о 7:45 та 15:45;

з Валі-Вішеулуй відправлятиметься щодня, об 11:45 та 18:15 та прибуватиме до Рахова о 12:20 та 18:50.

Графік прибуття та відправлення рейсів підлаштований під графіки курсування поїздів румунської залізниці. Так, пасажири, які прибувають на станцію Валя-Вішеулуй можуть пересісти на інші рейси, які прямують до станцій Бухарест та Клуж.

Для того, щоб це стало можливим, "Укрзалізниця" протягом 2022 року відремонтувала на дільниці Рахів - Ділове - Валя Вишеулуй (Румунія) 19,2 кілометра колій, 12 мостів, а також здійснила ремонт вокзалу Рахова. Ця дільниця фактично не працювала ще з 2011 року.