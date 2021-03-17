УЗ продовжить запускати спецрейси до "червоної зони" до скасування обмежень

"Укрзалізниця" продовжить запускати спеціальні рейси до "червоної зони" до скасування карантинних обмежень. На даний момент готуються дати до кінця березня.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив керівник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський.
За його словами, спецрейси є компромісним рішенням, оскільки УЗ вважає, що зупинка залізничного сполучення не є ефективною.
"По суті це ті ж маршрутні рейси, які просто в окремі дати ми відкриваємо. Ми зараз зробили першу хвилю, після 8 березня - Чернівці, Закарпаття та Івано-Франківська область, в найбільш пікові дати людей вивезли. Те ж саме зараз робимо цього тижня і наступного тижня", - зазначив Перцовський.
Він також підкреслив, що залізничне сполучення особливо не сприяє поширенню епідемії. А з урахуванням того, що багато пасажирів доїжджають до поїздів автобусами, обмеження на висадку і посадку у "червоних зонах" є номінальними.
За його словами, запуск спецрейсів погоджується з ОДА, Міністерством охорони здоров'я і Міністерством інфраструктури.
"Зазвичай це дні з найбільшим навантаженням. Зараз ми подаємо так, щоб у п'ятницю-суботу люди могли туди поїхати і в неділю повернутися. Як тільки будуть погоджені, відразу УЗ на своєму сайті та в Facebook все анонсує", - зазначив Перцовський.
На сьогодні розглядається можливість запускати спецрейси до "червоних зон" в окремі дні.
"Зараз проходить процес погодження, як тільки буде "зелене світло", то ми відразу скажемо, що в ці дати, кому треба, можна буде виїхати або в одну сторону або в іншу", - додав він.
Нагадаємо, раніше протягом декількох днів після 8 березня курсували спеціальні рейси з Закарпатської області. Це було пов'язано з тим, що на вихідні багато хто приїхав у гори та через "червону зону" не мали можливості виїхати на поїзді.
Згідно з правилами адаптивного карантину, в "червоних зонах" забороняється висадка і посадка пасажирів залізничного транспорту.
Крім Закарпаття, спеціальні рейси запускали в Чернівецьку та Івано-Франківську області.
Що стосується регулярного сполучення, то "Укрзалізниця" поки до 19 березня включно продовжила обмеження на продаж квитків в Івано-Франківську, Чернівецьку, Житомирську та Закарпатську області.