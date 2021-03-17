УЗ продолжит запускать спецрейсы в "красную зону" до отмены ограничений

По его словам, спецрейсы являются компромиссным решением, поскольку УЗ считает, что остановка железнодорожного сообщения не является эффективной.

"По сути это те же маршрутные рейсы, которые просто в отдельные даты мы открываем. Мы сейчас сделали первую волну, после 8 марта - в Черновцы, Закарпатье и Ивано-Франковская область, в самые пиковые даты людей вывезли. То же самое сейчас делаем на этой неделе и на следующей неделе", - отметил Перцовский.

Он также подчеркнул, что железнодорожное сообщение особо не способствует распространению эпидемии. А с учетом того, что многие пассажиры доезжают до поездов на автобусах, ограничения на высадку и посадку в "красных зонах" являются номинальными.

По его словам, запуск спецрейсов согласовывается с ОГА, Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры.

"Обычно это дни с наибольшей нагрузкой. Сейчас мы подаем так, чтобы в пятницу-субботу люди могли туда поехать и в воскресенье вернуться. Как только будут согласованы, сразу УЗ на своем сайте и в Facebook все анонсирует", - отметил Перцовский.

На сегодня рассматривается возможность запускать спецрейсы в "красные зоны" в отдельные дни.

"Сейчас проходит процесс согласования, как только будет "зеленый свет", то мы сразу скажем, что в эти даты, кому нужно, можно будет выехать или в одну сторону или в другую", - добавил он.