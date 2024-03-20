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УЗ назначила временный дополнительный рейс из Киева во Львов: маршрут

Фото: УЗ назначила временный дополнительный рейс из Киева во Львов (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Сергей Пышкин

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Интерсити+ №777/778 Киев - Львов, который будет курсировать во время пиковых дат в конце марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Маршрут:

  • 30 и 31 марта поезд будет отправляться из Киева в 06:50 и прибывать во Львов в 13:07. В частности предусмотрена остановка на станции Подзамче в 12:55;
  • в обратном направлении поезд будет отправляться из Львова в те же даты в 13:45 и прибывать в Киев в 20:04. 

"Билеты будут доступны в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов", - добавляет УЗ. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укрзализныця" анонсировала запуск дополнительных поездов на период школьных весенних каникул по наиболее востребованным направлениям.

В частности, "Укрзализныця" запускает бета-тестирование новой услуги, которая позволит автоматически покупать билеты во время мониторинга.

В том же числе со вчерашнего дня, 18 марта, началась продажа билетов в Австрию и Венгрию в онлайн-режиме.

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УкрзализныцяКиевЛьвов