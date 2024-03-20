УЗ назначила временный дополнительный рейс из Киева во Львов: маршрут

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укрзализныця" анонсировала запуск дополнительных поездов на период школьных весенних каникул по наиболее востребованным направлениям.

В частности, "Укрзализныця" запускает бета-тестирование новой услуги, которая позволит автоматически покупать билеты во время мониторинга.

В том же числе со вчерашнего дня, 18 марта, началась продажа билетов в Австрию и Венгрию в онлайн-режиме.

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