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УЗ призначила тимчасовий додатковий рейс з Києва до Львова: маршрут

Фото: УЗ призначила тимчасовий додатковий рейс з Києва до Львова (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Сергій Пишкін

"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг Інтерсіті+ №777/778 Київ - Львів, який курсуватиме під час пікових дат в кінці березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Маршрут:

  • 30 й 31 березня потяг відправлятиметься з Києва о 06:50 й прибуватиме до Львова о 13:07. Зокрема передбачена зупинка на станції Підзамче о 12:55;
  • у зворотному напрямку потяг відправлятиметься зі Львова  в ті ж дати о 13:45 і прибуватиме до Києва о 20:04. 

"Квитки будуть доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів", - додає УЗ. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" анонсувала запуск додаткових поїздів на період шкільних весняних канікул у найбільш затребуваних напрямках.

Зокрема "Укрзалізниця" запускає бета-тестування нової послуги, яка дозволить автоматично купувати квитки під час моніторингу.

У тому ж числі, 18 березня розпочався продаж квитків до Австрії та Угорщини в онлайн-режимі.

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УкрзалізницяКиївЛьвів