УЗ попередила про збої сервісу покупки квитків

Компанія "Укрзалізниця" попереджає про можливі збої в роботі системи онлайн-продажу квитків через велике завантаження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Повідомляється про збої онлайн-системи продажу квитків booking.uz.gov.ua.

"В роботі онлайн-системи продажу квитків booking.uz.gov.ua можливі тимчасові технічні збої. Зараз фахівці "Укрзалізниці" приймають всі заходи для усунення недоліків у роботі онлайн-системи", - заявляють в УЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди в південному напрямку, збільшивши їхню загальну кількість до 30. Зокрема, УЗ призначила чергові літні поїзди до Одеси зі Львова та Чернівців. На сьогоднішній день у продажу є місця на всі напрямки.

Як відомо, Міністерство інфраструктури України планує сконцентрувати роботу навколо повідомлення України з країнами Європейського союзу. З 9 червня УЗ запустила потяг Мукачево-Кошице. Під час маршруту заплановані зупинки на станціях Чоп-Пасажирський та Чієрна-над-Тисоу.

Також "Укрзалізниця" роз'яснила правила перевезення домашніх тварин, зокрема собак, у Як відомо, Міністерство інфраструктури України планує сконцентрувати роботу навколо повідомлення України з країнами Європейського союзукомпанії.