УЗ предупредила о возможных проблемах с покупкой билетов

Компания "Укрзализныця" предупреждает о возможных ограничениях доступности системы онлайн-продажи билетов из-за загруженности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Сообщается о сбоях онлайн-системы продажи билетов booking.uz.gov.ua.

"В работе онлайн-системы продажи билетов booking.uz.gov.ua возможны временные технические сбои. Сейчас специалисты "Укрзализныци" принимают все меры для устранения недостатков в работе онлайн-системы", - заявляют в УЗ.