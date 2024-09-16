УЗ сообщает об изменениях в расписании из-за наводнения в Центральной Европе: куда не будут ехать поезда

В результате наводнений в Европе отменены некоторые поезда , еще часть изменила направление движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци" .

Сегодня поезд по рейсу Вена – Киев – Вена будет курсировать как Будапешт – Киев – Будапешт.

Маршрут Чоп – Вена с венгерскими вагонами класса Интерсити также сокращен до Будапешта.

Рейсы Прага – Перемышль – Прага будут отправляться с начальных станций по расписанию, а через затопленный пограничный участок между Границе-на-Мораве и Рыбником будут курсировать автобусы.

Поезд Прага – Чоп следует в объезд и прибудет в Чоп с опозданием на 2 часа, из Чопа будет курсировать по графику.

В то же время все поезда сообщения Украины с Варшавой, Хелмом, Перемышлем, Кошице, Будапештом и Захони будут курсировать без изменений.