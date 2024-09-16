УЗ повідомляє про зміни у розкладі через повінь у Центральній Європі: куди не їхатимуть поїзди

Поїзд Прага – Чоп прямує в об'їзд і прибуде до Чопа із запізненням на 2 години, із Чопа курсуватиме за графіком.

Рейси Прага – Перемишль – Прага відправлятимуться із початкових станцій за розкладом, а через затоплену прикордонну ділянку між Граніце-на-Мораві та Рибніком курсуватимуть автобуси.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у неділю, 15 вересня, Європу охопила негода: в Австрії випав сніг, що є незвичним для вересня. Снігопади в Нижній Австрії спричинили оголошення надзвичайного стану. Водночас в інших регіонах країни фіксуються повені, і влада готується до можливих наслідків. Схожа ситуація спостерігається і в Польщі. Попри це, негода не стала несподіванкою для європейців – країни заздалегідь готувалися до кліматичних змін, залучаючи навіть армію.

В Австрії сильні та тривалі дощі спричинили прорив двох дамб, що призвело до затоплення низки населених пунктів. Найбільше постраждала Нижня Австрія, де внаслідок повеней під водою опинилися цілі села. Ситуація продовжує погіршуватися через несприятливі погодні умови.

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