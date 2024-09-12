Привлекают армию. В Польше, Чехии и Австрии готовятся к "наводнению тысячелетия"

В Польше, Чехии и Австрии готовятся к сильным дождям и наводнениям. С пятницы по воскресенье может выпасть полугодовая норма осадков. К борьбе с последствиями готовятся привлекать армию.

РБК-Украина рассказывает, как в этих странах готовятся к экстремальной непогоде.

В Польше прогнозируют наводнения и приводят солдат в боевую готовность

Польский Институт метерологии и водного хозяйства (IMGW) предупреждает об интенсивных осадках, которые ожидают в юго-западной Польше с 12 по 15 сентября. Прогнозируется повышение уровня воды в реках, подтопление в городах и локальные наводнения. Наиболее интенсивные осадки ожидаются на границе Польши и Чехии.

Как объяснили в IMGW, причиной экстремальных осадков будет полярная морская воздушная масса и так называемая "Генуэзская низменность" под названием "Борис". Генуэзский циклон обычно приносит очень сильные осадки – такие дожди привели к "наводнению тысячелетия" в Центральной Европе в 1997 году. Тогда вышедшие из берегов реки затопили тысячи домов в Польше, Чехии и Германии, от наводнения погибли 114 человек.

В Нижнесилезском, Опольском и Силезском воеводствах с четверга до воскресенья прогнозируют осадки до 150 мм. Но погодные модели показывают, что может выпасть и 200–300 мл. В то же время, среднегодовое количество осадков в регионе составляет около 600 мм.

Мэр Вроцлава Яцек Сутрик созвал кризисный штаб. По прогнозам, в городе может выпасть 380 мм осадков. Таких высоких показателей в городе еще не было.

Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш из-за пессимистических прогнозов синоптиков и гидрологов привел солдат в боевую готовность.

"Повышена готовность Сил территориальной обороны, к групам на юге направляются десантные машины и саперы Сухопутных войск. Все службы готовы предоставить необходимую поддержку органам местного самоуправления и местным общинам", - написал глава ведомства в соцсети.

Фото: Смоделированная карта осадков в Польше на 13 сентября (скриншот РБК-Украина/facebook.com/Meteoimgw)

В Чехии прогнозируют повторение наводнения 1997 года

Подобные осадки ожидают на этой неделе в Чехии, Словении и Австрии. В Чехии предупреждают о погоде самого высокого уровня опасности почти по всей стране. Метеослужбы предупреждают о сильных осадках и повышении уровня воды в реках. Чешские власти призывают чиновников на местах обновить свои планы по эвакуации и борьбе с наводнениями.

"Ситуация, которая ждет нас в ближайшие дни, вероятно, будет похожа на ту, которую мы пережили в 1997 и 2002 годах", - сообщил чешский министр окружающей среды Петр Гладик.

Ситуацию усложнит сильный ветер, возможны падения деревьев и оползни. Наихудшая ситуация может быть в Есеницких горах у границы с Польшей, где прогнозируют 395-452 мм осадков. Внезапные наводнения также могут нанести урон долинам и склонам.

В Австрии прогнозируют сильные дожди и снег в горах. Осадки могут привести к разливам рек и оползням. В Вене и разных частях страны прогнозируют более 200 мм осадков. Минобороны привело армию в боевую готовность – в случае необходимости справляться с последствиями непогоды гражданским службам будут помогать солдаты.