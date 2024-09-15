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Из-за наводнений в Польше и Чехии отменены поезда в Украину, - УЗ

Украина, Воскресенье 15 сентября 2024 11:40
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Из-за наводнений в Польше и Чехии отменены поезда в Украину, - УЗ Фото: из-за наводнений в Польше и Чехии отменены поезда в Украину (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за наводнений в Польше и Чехии временно отменены ряд рейсов. Это касается и поездов, следующих в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"По состоянию на данный момент, оба поезда из Праги - в Чоп и в Перемышль - до сих пор на территории Чехии и без шансов успеть на свои стыковочные украинские рейсы", - говорится в сообщении.

В УЗ подчеркнули, что готовы принять пассажиров с билетами на сегодняшние поезда на любой рейс аналогичного направления в течение ближайших суток на любые свободные места без обмена билетов.

"Что касается пассажиров из Украины, следующих на свою стыковку на пражском направлении, то советуем связаться с вашим чешским или польским оператором железной дороги и уточнить расписание следующих рейсов. Есть высокая вероятность того, что пассажирам стоит запланировать ночевку в городе стыковки", - предупредили в компании.

Непогода в Европе

15 сентября Европу накрыла непогода. Например, Австрию засыпало снегом в сентябре.

Снегопады фиксируются в нижней Австрии, самой густонаселенной провинции страны после Вены. Там объявили чрезвычайное положение.

Кроме того, в других регионах Австрии фиксируются наводнения. Местные власти готовятся к возможным последствиям стихии. То же касается и Польши.

Как сообщалось, Европу ожидает необычно теплое начало сентября после лета с аномальной жарой и засухой на юго-востоке континента. Жара задержится и в Украине.

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