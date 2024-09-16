ua en ru
Пн, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Австрии из-за дождей разрушены две дамбы, некоторые населенные пункты затопило

Понедельник 16 сентября 2024 02:28
UA EN RU
В Австрии из-за дождей разрушены две дамбы, некоторые населенные пункты затопило Фото: затопило улицу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Австрии сильные и продолжительные дожди привели к прорыву двух дамб. Как следствие, затопило ряд населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина с писанием на ORF.

Отмечается, что больше всего от экстремальных погодных условий пострадала именно Нижняя Австрия. Так, в результате сильных наводнений под водой оказались целые населенные пункты. Пока что ситуация с погодой продолжает ухудшаться.

"По сообщению аварийных служб, прорвало первые дамбы, в том числе в Гадерсдорфе и Поттенбрунне. Население эвакуируется, помощь иногда возможна только с воздуха", - сообщает издание.

К спасательным работам в Нижней Австрии привлечены около 10 тысяч сотрудников аварийных служб. Они спасают людей с крыш, откачивают воду из домов, а также расчищают дороги от упавших деревьев.

Канцлер Австрии Карл Негаммер добавил, что в помощь спасателям задействовано более 2000 военнослужащих.

"Ситуация остается серьезной, и ситуация - особенно в Нижней Австрии - чрезвычайно сложна. Тысячи пожарных и других экстренных служб борются с наводнениями. Силы по ликвидации последствий стихии работают очень слаженно, в том числе во всех землях, а австрийские вооруженные силы уже задействованы в количестве 2400 военнослужащих", - сообщил он в соцсети Х (бывший Twitter).

Кроме того, ORF пишет, что для помощи задействованы армейские вертолеты, которые сбрасывают мешки с песком для перекрытия одной из прорванных дамб.

Отмечается, что из-за наводнений затоплено около 100 дорог, включая федеральные трассы и два автобана вблизи Вены - Южный (A2) и Западный (A1). В восточном регионе наблюдаются перебои в работе общественного транспорта, включая железную дорогу. В Вене также частично не работают две ветви метро из-за подтопления. Власти призывают жителей избегать необязательных поездок и прогулок. В нескольких школах разрешили учащимся не посещать занятия в понедельник.

По прогнозам синоптиков, сильные дожди на востоке Австрии будут, по меньшей мере, до вторника.

Наводнение в Польше

Напомним, что из-за наводнений также страдает Польша. Вчера, 15 сентября, стало известно, что из-за сильных дождей на реке Моравка произошел прорыв дамбы. В результате этого затопило город Строне-Шленски.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Австрия Погода
NEWS
Украина еще не получила разрешение от США на удары вглубь РФ, - Зеленский
Украина еще не получила разрешение от США на удары вглубь РФ, - Зеленский
DAILY
Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США