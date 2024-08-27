УЗ сообщила о задержке нескольких поездов: что известно
В понедельник, 26 августа, из-за обрыва контактной сети вблизи города Бердичев возникла задержка четырех поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
В частности, речь идет о поездах:
- №80 Львов - Днепр;
- №756 Луцк - Киев;
- №120/94 Дорогуск - Днепр/Хелм - Харьков;
- №63/112 Львов - Харьков/Изюм.
Поскольку прибытие поездов в Киев ожидается в комендантский час, "Укрзализныця" откроет все залы ожидания бесплатного пребывания до утра. Кроме того, УЗ обеспечит возможность сделать все необходимые пересадки.
"Работаем с КГГА по организации автобусных трансферов, будем приглашать пассажиров на развозку по мере наличия автобусов. Приносим извинения за форс-мажорные неудобства", - добавили в "Укрзализныце" в 23:21.
Напомним, что 26 августа страна-агрессор Российская Федерация осуществила масштабный обстрел Украины. В частности, запустила 127 ракет и 109 дронов.
Силы ПВО сбили большинство вражеских целей, однако из-за обесточивания в нескольких областях Украины из-за масштабной атаки РФ стало известно о задержке поездов. В УЗ рассказали, что на железнодорожные пути были выведены резервные тепловозы.
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