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УЗ сообщила о задержке нескольких поездов: что известно

Вторник 27 августа 2024 01:49
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УЗ сообщила о задержке нескольких поездов: что известно Фото: поезд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Эдуард Ткач

В понедельник, 26 августа, из-за обрыва контактной сети вблизи города Бердичев возникла задержка четырех поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

В частности, речь идет о поездах:

  • №80 Львов - Днепр;
  • №756 Луцк - Киев;
  • №120/94 Дорогуск - Днепр/Хелм - Харьков;
  • №63/112 Львов - Харьков/Изюм.

Поскольку прибытие поездов в Киев ожидается в комендантский час, "Укрзализныця" откроет все залы ожидания бесплатного пребывания до утра. Кроме того, УЗ обеспечит возможность сделать все необходимые пересадки.

"Работаем с КГГА по организации автобусных трансферов, будем приглашать пассажиров на развозку по мере наличия автобусов. Приносим извинения за форс-мажорные неудобства", - добавили в "Укрзализныце" в 23:21.

Напомним, что 26 августа страна-агрессор Российская Федерация осуществила масштабный обстрел Украины. В частности, запустила 127 ракет и 109 дронов.

Силы ПВО сбили большинство вражеских целей, однако из-за обесточивания в нескольких областях Украины из-за масштабной атаки РФ стало известно о задержке поездов. В УЗ рассказали, что на железнодорожные пути были выведены резервные тепловозы.

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