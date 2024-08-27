УЗ сообщила о задержке нескольких поездов: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

В частности, речь идет о поездах:

№80 Львов - Днепр;

№756 Луцк - Киев;

№120/94 Дорогуск - Днепр/Хелм - Харьков;

№63/112 Львов - Харьков/Изюм.

Поскольку прибытие поездов в Киев ожидается в комендантский час, "Укрзализныця" откроет все залы ожидания бесплатного пребывания до утра. Кроме того, УЗ обеспечит возможность сделать все необходимые пересадки.

"Работаем с КГГА по организации автобусных трансферов, будем приглашать пассажиров на развозку по мере наличия автобусов. Приносим извинения за форс-мажорные неудобства", - добавили в "Укрзализныце" в 23:21.