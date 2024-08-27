УЗ повідомила про затримку декількох поїздів: що відомо

У понеділок, 26 серпня, через обрив контактної мережі поблизу міста Бердичів виникла затримка чотирьох поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Зокрема, мова йде про поїзди:

№80 Львів - Дніпро;

№756 Луцьк - Київ;

№120/94 Дорогуськ - Дніпро/Хелм - Харків;

№63/112 Львів - Харків/Ізюм.

Оскільки прибуття поїздів до Києва очікується в комендантську годину, "Укрзалізниця" відкриє всі зали очікування для безкоштовного перебування до ранку. Крім того, УЗ забезпечить можливість зробити всі необхідні пересадки.

"Працюємо з КМДА по організації автобусних трансферів, будемо запрошувати пасажирів на розвозку по мірі наявності автобусів. Просимо вибачення за форс-мажорні незручності", - додали в "Укрзалізниці" о 23:21.