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УЗ повідомила про затримку декількох поїздів: що відомо

Вівторок 27 серпня 2024 01:49
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УЗ повідомила про затримку декількох поїздів: що відомо Фото: поїзд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Едуард Ткач

У понеділок, 26 серпня, через обрив контактної мережі поблизу міста Бердичів виникла затримка чотирьох поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Зокрема, мова йде про поїзди:

  • №80 Львів - Дніпро;
  • №756 Луцьк - Київ;
  • №120/94 Дорогуськ - Дніпро/Хелм - Харків;
  • №63/112 Львів - Харків/Ізюм.

Оскільки прибуття поїздів до Києва очікується в комендантську годину, "Укрзалізниця" відкриє всі зали очікування для безкоштовного перебування до ранку. Крім того, УЗ забезпечить можливість зробити всі необхідні пересадки.

"Працюємо з КМДА по організації автобусних трансферів, будемо запрошувати пасажирів на розвозку по мірі наявності автобусів. Просимо вибачення за форс-мажорні незручності", - додали в "Укрзалізниці" о 23:21.

Нагадаємо, що 26 серпня країна-агресор Російська Федерація здійснила масштабний обстріл України. Зокрема, запустила 127 ракет та 109 дронів.

Сили ППО збили більшість ворожих цілей, проте через знеструмлення у декількох областях України через масштабну атаку РФ стало відомо про затримку поїздів. В УЗ розповіли, що на колії було виведено резервні тепловози.

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