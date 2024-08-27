УЗ повідомила про затримку декількох поїздів: що відомо
У понеділок, 26 серпня, через обрив контактної мережі поблизу міста Бердичів виникла затримка чотирьох поїздів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
Зокрема, мова йде про поїзди:
- №80 Львів - Дніпро;
- №756 Луцьк - Київ;
- №120/94 Дорогуськ - Дніпро/Хелм - Харків;
- №63/112 Львів - Харків/Ізюм.
Оскільки прибуття поїздів до Києва очікується в комендантську годину, "Укрзалізниця" відкриє всі зали очікування для безкоштовного перебування до ранку. Крім того, УЗ забезпечить можливість зробити всі необхідні пересадки.
"Працюємо з КМДА по організації автобусних трансферів, будемо запрошувати пасажирів на розвозку по мірі наявності автобусів. Просимо вибачення за форс-мажорні незручності", - додали в "Укрзалізниці" о 23:21.
Нагадаємо, що 26 серпня країна-агресор Російська Федерація здійснила масштабний обстріл України. Зокрема, запустила 127 ракет та 109 дронів.
Сили ППО збили більшість ворожих цілей, проте через знеструмлення у декількох областях України через масштабну атаку РФ стало відомо про затримку поїздів. В УЗ розповіли, що на колії було виведено резервні тепловози.
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