Поваленные деревья, гололедица и мокрый снег. Какая ситуация с непогодой в областях

В ряде областей Украины призвали быть осторожными из-за непогоды, которая бурлит в стране. Худшая ситуация сейчас наблюдается в Одесской области.

О том, какая ситуация в регионах Украины на фоне непогоды - в материале РБК-Украина .

При подготовке материала использовались: прессслужба ГСЧС, Facebook-страница главы Киевской ОВА Руслан Кравченко, Telegram-канал "Одесса. Официально", пресс-служба КМВА, Telegram-канал ГСЧС, "Суспільне", Telegram-канал патрульной полиции Одесской области, Telegram-канал "Думская".

Предупреждение о непогоде 26 и 27 ноября

Вечером 25 ноября, в ГСЧС предупредили о существенном осложнении погодных условий почти по всей территории Украины, кроме западных областей. В большей части регионов ожидаются метели, снег, мокрый снег и дождь. Осадки могут вызвать гололедицу.

Водителей и пешеходов призвали, по возможности, находиться дома и не планировать дальних путешествий. В случае необходимости пользоваться общественным транспортом, чтобы не создавать пробки на автодорогах. В частности:

водителям нужно сменить резину на автомобилях с летней на зимнюю;

быть особенно внимательными и замедляться вблизи перекрестков и пешеходных переходов, соблюдать безопасную скорость и дистанцию;

пешеходам нужно переходить дорогу только в установленных местах, возле наземных переходов останавливайтесь, чтобы убедиться, что машины вас пропускают;

носите на одежде светоотражающие фликеры, которые позволят водителям заранее увидеть вас, и обувь, которая не скользит

Какая ситуация с непогодой сегодня, 26 ноября

Киев и Киевская область

О непогоде, которая надвигается на Киевскую область, предупредил утром, 26 ноября, председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко. По его словам в воскресенье и понедельник обещают сильные снегопады, в частности прогнозируют гололед, метели, усиление ветра.

"Поэтому прошу каждого жителя области заранее позаботиться не только о себе. Помогите тем, кто в случае ухудшения погоды не сможет самостоятельно добраться до магазина или аптеки. Закупите им все необходимое", - написал Кравченко.

Всем оперативные службы были переведены в режим круглосуточного дежурства.

В частности, глава ОГА приказал районным администрациям обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения и в случае необходимости развернуть дополнительные пункты несокрушимости и обогрева.

"При первой необходимости техника и личный состав будет выезжать сразу. В круглосуточном режиме будем посыпать дороги химическими средствами. Используем максимально безопасные, которые не портят ни покрытие дорог, ни колеса автомобилей людей", - добавил председатель ОВА.

Как пишет КГВА, днем, 26 ноября и ночью 27 ноября, ожидаются:

сильные снегопады (снежный покров ожидается до 20-30 сантиметров).

усиление ветра до 17-22 м/с;

метели, снежные заносы;

на дорогах гололедица.

Одесская область

В частности непогода бушует и в Одесской области. Регион засыпало снегом, а на дорогах образовалась гололедица. В некоторых населенных пунктах исчез свет.

Вследствие ухудшения погодных условий, а именно снег, налипание мокрого снега, гололед, сильные порывы ветра до 30 м/с, было принято решение ограничить движение тяжеловесных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения:

М-15 Одесса-Рени (на город Бухарест)

М-28 Одесса-Южное - М-14 (Объезд г. Одессы).

"Ориентировочное время запрета движения 12 часов. Информация о снятии запрета и возобновлении движения автотранспорта будет предоставлена дополнительно", - добавили в полиции.

По состоянию на 11:03, как пишет "Одесса. Официально", движение на автодороге "Одесса-Рени" было ограничено для всех видов транспорта. В частности ограничения для фур ввели и на "М-05 Киев - Одесса".

Также в результате непогоды в городе падают деревья. Коммунальщики работают над ликвидацией последствий.

"В Белгород-Днестровском районе из снежного заноса вытащили автомобиль скорой помощи и сопровождают его к месту вызова", - пишет ГСЧС Украины.

По территории региона сейчас убирают деревья проезжих частей дороги и частных домовладений.

В общем, пока, спасателей 18 раз привлекались к ликвидации последствий непогоды.

Харьковская область

В ГСЧС предупредили о том, что утром, 26 ноября, в Харькове и Харьковской области ожидаются значительные осадки, а именно: снег, мокрый снег, дождь. В частности возможны гололед, налипание мокрого снега, метели.

"Также днем 26 ноября по городу и области ожидаются порывы северо - восточного ветра, 15 - 20 м/с. (I уровень опасности, желтый). Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны", - добавила пресс-служба.

Николаевская область

На территории региона сегодня бушует снег с дождем. В ночь на 26 ноября коммунальщики обработали дороги 51 тонной реагентов.

По словам исполняющего обязанности главного инженера коммунального предприятия "ЭЛУ Автодорог" Дениса Барашковского в комментарии "Суспільному", во второй половине дня ожидаются снижение температуры и снегопад.

"Дороги сейчас не скользкие, потому что температура не перешла к критической черте... Есть определенная каша, она образуется от работы реагентов и снега - превращается в воду и уходит в дорожную сеть ливневой канализации, - рассказал Барашковский.

Днепропетровская область

На территории региона, как отмечено в пресс-релизе "ДТЭК Днепровские электросети", который был предоставлен "Суспільному", объявили о штормовом предупреждении. Непогода может привести к аварийным отключениям электроэнергии в области. Энергетики будут работать в усиленном режиме.

"Сильные порывы ветра могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", - говорится в сообщении.