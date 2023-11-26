Школы в онлайн и без необходимости не выезжать. На Украину надвигается снегопад: где и к чему готовиться

Сегодня, 27 ноября, по всей территории Украины ожидается снегопад. Местами предупреждают о снежных заносах, вьюгах и гололедице.

О завтрашней непогоде в Украине - в материале РБК-Украина .

В ходе подготовки материала использовались: пресс-служба гидрометеорологического центра, пресс-служба "Укрзализныци", пресс-служба Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры, пресс-служба КГВА, Telegram-канал главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Умеренный снег (ночью в большинстве северных и центральных областей значительный, местами сильный снег, снежные заносы, метели), в юго-восточной части мокрый снег с дождем, местами гололед; в западных, днем и в большинстве южных областей небольшой снег. На дорогах страны гололедица", - пишет пресс-служба гидрометеорологического центра.

Отмечается, что ветер ожидается северо-западный, в восточных областях юго-западный, порывы 17-22 м/с, ночью и утром в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Сумской областей, 25-30 м/с.

Температура:

на западе будет колебаться от -7 до -4 ночью и от +0 до -3 днем;

на севере будет колебаться от -4 до -2 ночью и от -2 до -4 днем;

на юге будет колебаться от -5 до +3 ночью и от +0 до +5 днем;

на востоке будет колебаться от -1 до +2 ночью и от -2 до +1 днем.

Фото: погода на 27 ноября (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно, ночью значительный, в восточных районах области сильный снег, днем умеренный снег, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица. Порывы северо-западного ветра 17-22 м/с, ночью и утром 25 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области в течение суток от -6 до -1, а в Киеве - ночью и днем от -4 до -2.

"Укрзализныця" подготовилась к непогоде

"Железнодорожники предлагают на время непогоды не рисковать с автотранспортом и воспользоваться поездами. Для этого они добавляют места на поезда", - пишет пресс-служба УЗ.

Чего ожидать в других регионах?

Из-за активного циклона, как пишет Государственное агентство восстановления и инфраструктуры, кроме западных и восточных областей, сегодня и завтра ожидают сложные погодные условия II уровня опасности. В частности:

в Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях сильные снегопады;

в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильные мокрый снег и дождь, местами гололед;

в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму пройдут значительные дожди.

Покров снега будет достигать 30 сантиметров, а местами и 50. Ожидаются также метели, снежные заносы и гололедица на дорогах.

В частности возможны и сильные порывы ветра, а именно:

в северных, центральных, южных областях и Крыму усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25 м/с;

в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с;

в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Онлайн обучение

Киев

"Столичным школам рекомендовано работать в смешанном формате 27 ноября. Общеобразовательные учебные заведения будут работать офлайн. Однако отправлять туда детей или оставить их дома на дистанционке - будут решать родители", - пишет КГВА и добавляет, что садики и в дальнейшем будут работать.

Одесса и Одесская область

"В связи с резким ухудшением погодных условий, заботясь о сохранении здоровья детей и надлежащей организации образовательного процесса, завтра, 27 ноября 2023 года, все учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения. Детские сады и школы будут работать в режиме дежурных групп", - сообщил председатель ОВА Олег Кипер.

В частности он добавил, что онлайн вводится пока на один день, впрочем, в случае ухудшения непогоды, дистанционное обучение может быть продолжено. О дальнейшем графике будут предупреждать отдельно.