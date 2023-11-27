В Киеве запретили въезд грузовиков из-за непогоды: сколько будут действовать ограничения
Въезд в Киев для крупногабаритного транспорта в понедельник, 27 ноября, временно ограничили из-за ухудшения погодных условий. В столице наблюдается снегопад и гололед.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и КГВА.
"Въезд в Киев для крупногабаритного транспорта закрыт с 7:30 утра и к улучшению погодных условий (ориентировочно до 10:00)", - говорится в сообщении.
Столичные власти призывают водителей не выезжать без необходимости, отдавать предпочтение в движении технике дорожной службы. А также не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать коммунальщикам оперативно расчищать снег.
Общая ситуация в Киеве
Как сообщили в КГГА, коммунальные службы продолжают борьбу с последствиями непогоды.
В частности, ночью и утром дороги и тротуары столицы расчищали от снега и обрабатывали противогололедными средствами 310 единиц спецтехники "Киевавтодор".
В местах, где техника не имеет возможности проехать, очистку осуществляют 262 работника в составе 40 бригад по ручной уборке.
За сутки дорожники израсходовали 1190 тонн соли, 1456 тонн песчано-солевой смеси и 143 тонн песка.
В общей сложности для ликвидации последствий непогоды в столице задействовано около 500 единиц специальной техники и около 4 500 сотрудников.
Как сообщили в КГВА, по состоянию на утро 27 ноября, Киев находится в сложных погодных условиях ІІ (оранжевого) уровня опасности. Длится сильный снегопад, сильный ветер 22 м/с; вьюги, снежные заносы; на дорогах гололедица.
По состоянию на 7.30 неблагоприятные погодные условия не привели к чрезвычайным ситуациям.
Также отмечается, что система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме и обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности населения.
- Отключений электроэнергии не было, потребление доказано без ограничений.
- Аварий на газовых сетях тоже не наблюдалось.
- Пассажирский транспорт работает по штатному графику.
- Подготовленные пункты отопления.
Общеобразовательные учебные заведения работают в смешанном режиме - офлайн и онлайн.
Непогода в Украине
26 ноября Одесскую область накрыла непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения рядом трасс. Только через несколько часов утром произошло почти 50 ДТП. Все подробности - по ссылке.
При этом сегодня по всей территории Украины ожидается снегопад. Местами предупреждают о снежных заносах, вьюгах и гололедице.
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