ua en ru
Пн, 27 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве запретили въезд грузовиков из-за непогоды: сколько будут действовать ограничения

Киев, Понедельник 27 ноября 2023 08:34
UA EN RU
В Киеве запретили въезд грузовиков из-за непогоды: сколько будут действовать ограничения Фото: в Киеве запретили въезд грузовиков из-за непогоды (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: Татьяна Степанова

Въезд в Киев для крупногабаритного транспорта в понедельник, 27 ноября, временно ограничили из-за ухудшения погодных условий. В столице наблюдается снегопад и гололед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и КГВА.

"Въезд в Киев для крупногабаритного транспорта закрыт с 7:30 утра и к улучшению погодных условий (ориентировочно до 10:00)", - говорится в сообщении.

Столичные власти призывают водителей не выезжать без необходимости, отдавать предпочтение в движении технике дорожной службы. А также не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать коммунальщикам оперативно расчищать снег.

Общая ситуация в Киеве

Как сообщили в КГГА, коммунальные службы продолжают борьбу с последствиями непогоды.

В частности, ночью и утром дороги и тротуары столицы расчищали от снега и обрабатывали противогололедными средствами 310 единиц спецтехники "Киевавтодор".

В местах, где техника не имеет возможности проехать, очистку осуществляют 262 работника в составе 40 бригад по ручной уборке.

За сутки дорожники израсходовали 1190 тонн соли, 1456 тонн песчано-солевой смеси и 143 тонн песка.

В общей сложности для ликвидации последствий непогоды в столице задействовано около 500 единиц специальной техники и около 4 500 сотрудников.

Как сообщили в КГВА, по состоянию на утро 27 ноября, Киев находится в сложных погодных условиях ІІ (оранжевого) уровня опасности. Длится сильный снегопад, сильный ветер 22 м/с; вьюги, снежные заносы; на дорогах гололедица.

По состоянию на 7.30 неблагоприятные погодные условия не привели к чрезвычайным ситуациям.

Также отмечается, что система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме и обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности населения.

  • Отключений электроэнергии не было, потребление доказано без ограничений.
  • Аварий на газовых сетях тоже не наблюдалось.
  • Пассажирский транспорт работает по штатному графику.
  • Подготовленные пункты отопления.

Общеобразовательные учебные заведения работают в смешанном режиме - офлайн и онлайн.

Непогода в Украине

26 ноября Одесскую область накрыла непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения рядом трасс. Только через несколько часов утром произошло почти 50 ДТП. Все подробности - по ссылке.

При этом сегодня по всей территории Украины ожидается снегопад. Местами предупреждают о снежных заносах, вьюгах и гололедице.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Снегопад
NEWS
В Одессе из-за перебоев со светом остановили районные котельные, в области фиксируют ураган
В Одессе из-за перебоев со светом остановили районные котельные, в области фиксируют ураган
DAILY
Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах