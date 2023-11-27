В Киеве запретили въезд грузовиков из-за непогоды: сколько будут действовать ограничения

Въезд в Киев для крупногабаритного транспорта в понедельник, 27 ноября, временно ограничили из-за ухудшения погодных условий. В столице наблюдается снегопад и гололед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и КГВА .

"Въезд в Киев для крупногабаритного транспорта закрыт с 7:30 утра и к улучшению погодных условий (ориентировочно до 10:00)", - говорится в сообщении.

Столичные власти призывают водителей не выезжать без необходимости, отдавать предпочтение в движении технике дорожной службы. А также не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать коммунальщикам оперативно расчищать снег.

Общая ситуация в Киеве

Как сообщили в КГГА, коммунальные службы продолжают борьбу с последствиями непогоды.

В частности, ночью и утром дороги и тротуары столицы расчищали от снега и обрабатывали противогололедными средствами 310 единиц спецтехники "Киевавтодор".

В местах, где техника не имеет возможности проехать, очистку осуществляют 262 работника в составе 40 бригад по ручной уборке.

За сутки дорожники израсходовали 1190 тонн соли, 1456 тонн песчано-солевой смеси и 143 тонн песка.

В общей сложности для ликвидации последствий непогоды в столице задействовано около 500 единиц специальной техники и около 4 500 сотрудников.

Как сообщили в КГВА, по состоянию на утро 27 ноября, Киев находится в сложных погодных условиях ІІ (оранжевого) уровня опасности. Длится сильный снегопад, сильный ветер 22 м/с; вьюги, снежные заносы; на дорогах гололедица.

По состоянию на 7.30 неблагоприятные погодные условия не привели к чрезвычайным ситуациям.

Также отмечается, что система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме и обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности населения.

Отключений электроэнергии не было, потребление доказано без ограничений.

Аварий на газовых сетях тоже не наблюдалось.

Пассажирский транспорт работает по штатному графику.

Подготовленные пункты отопления.

Общеобразовательные учебные заведения работают в смешанном режиме - офлайн и онлайн.

Непогода в Украине

26 ноября Одесскую область накрыла непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения рядом трасс. Только через несколько часов утром произошло почти 50 ДТП. Все подробности - по ссылке.

При этом сегодня по всей территории Украины ожидается снегопад. Местами предупреждают о снежных заносах, вьюгах и гололедице.