УЗ відкрила продаж квитків на літо в південному напрямку

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 18 поїздів, які в літній період курсуватимуть до морських курортів в Бердянську, Одесі, Генічеську, Миколаєві та Херсоні. Про це повідомила прес-служба компанії.

Як зазначається в повідомленні, наразі в залізничних касах та онлайн уже можна придбати квитки на поїзди, які курсуватимуть у літній період відповідно до розкладу руху:

№ 472/471/552 Дніпро, Кривий Ріг - Бердянськ, з 6 червня по 16 вересня по парних числах;

№213/214 Суми - Одеса, з 1 червня по 15 вересня по непарних числах;

№ 271/272 Харків - Одеса, з 19 червня по 21 вересня через день;

№ 114/118 Чернівці - Генічеськ, з 30 травня по 7 вересня щоденно;

№ 243/244 Івано-Франківськ - Бердянськ, з 1 червня по 1 вересня щоденно;

№162/161 Миколаїв - Київ, 14, 22, 28 червня, 6, 12, 20, 26 липня, 2, 10, 16, 24, 30 серпня;

№168/167 Львів - Одеса, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 червня, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 липня, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 серпня, 1 вересня;

№ 190/189/244 Дніпро - Кривий Ріг-Генічеськ - з 5 червня по 9 вересня по непарних;

№ 212/211 Новоолексіївка - Харків, з 14 червня по 1 вересня щоденно;

№ 215/216 Покровськ - Новоолексіївка, з 1 червня по 31 серпня щоденно;

№ 232/231 Генічеськ - Івано-Франківськ, з 6 червня по 10 вересня по парних числах, крім 18, 20 червня;

№ 256/255 Львів - Херсон, 18, 22, 26, 30 червня, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 липня, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 серпня, 4, 8, 12, 16 вересня;

№ 261/262 Харків - Бердянськ, з 7 червня по 7 вересня щоденно;

№ 63/263/264 Харків, Київ - Одеса, з 14 червня по 2 вересня щоденно;

№ 291/293 Ковель - Одеса, з 31 травня по 16 вересня щоденно;

№ 298/297 Київ - Херсон, з 30 травня по 22 вересня щоденно;

№729/730 (Інтерсіті) Харків - Генічеськ, з 13 червня по 1 вересня щоденно, крім вівторка;

№170/169 Львів - Одеса, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 червня, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 липня, 1,2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30 серпня, 2 та 3 вересня.

Також Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда №86/85 Львів - Новоолексіївка, він курсуватиме з 31 травня по 7 вересня по непарних числах.

Окрім цього, опрацьовується призначення додаткових поїздів до Одеси, Миколаєва, Херсона, Новоолексіївки, Генічеська та Бердянська, які призначатимуться у пікові періоди літніх перевезень, а також "дитячих" поїздів для перевезення груп дітей.

Як повідомляло РБК-Україна, "Укрзалізниця" збільшила частоту курсування здвоєних складів на маршруті між залізничним вокзалом Києва та аеропортом "Бориспіль".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила експресс в аеропорт "Бориспіль" 30 листопада 2018 року. Станом на початок травня вже перевезено 300 тисяч пасажирів.