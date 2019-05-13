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УЗ призупиняє залізнічне сполучення з Кропивницьким

Новини » Суспільство    13.05.2019 - 13:56
УЗ призупиняє залізнічне сполучення з Кропивницьким
Фото: ж/д вокзал у Кропивницького (wikipedia.org)

Через Кропивницький до середини червня не будуть йти поїзди

З 30 травня по 15 червня через будівництво транспортного шляхопроводу призупиняється залізничне сполучення з Кропивницьким. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Повідомляється, що на вимогу місцевої влади змінюється розклад і маршрут прямування деяких пасажирських поїздів, які раніше проходили через Кропивницький. Зокрема, зміни торкнуться поїздів на ділянці Знам'янка - Помічна.

За зміненим маршрутом і розкладом в обхід Кропивницького будуть курсувати наступні поїзди: № 120/119 Запоріжжя - Львів, № 053/054 Дніпро - Одеса, № 007/008 Харків - Одеса, № 790/789 Київ - Кременчук, № 091/092 Одеса - Костянтинівка, № 59/60 Харків - Одеса.

Також в УЗ зазначили, що пасажири, які до 6 травня оформили проїзні документи на зазначені поїзди у разі відмови від поїздки до відправлення поїзда можуть повернути проїзні документи в касах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" збільшила частоту курсування здвоєних складів на маршруті між залізничним вокзалом Києва та аеропортом "Бориспіль".

Раніше також стало відомо, що в "Укрзалізниці" виявили розтрату понад 50 млн гривень.

 

Залізничні вокзали стали частіше "мінувати"
Новини України УкрзалізницяКропивницькийпоезд
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