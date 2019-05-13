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УЗ збільшила частоту руху здвоєного експресу в Бориспіль

Новини » Економіка    13.05.2019 - 13:39
УЗ збільшила частоту руху здвоєного експресу в Бориспіль
Фото: Бориспільський експрес (скрін відео)

Укрзалізниця оприлюднила графік з 15 травня

"Укрзалізниця" збільшила частоту курсування здвоєних експресів на маршруті між залізничним вокзалом Києва та аеропортом "Бориспіль". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію УЗ Twitter.

Як наголошується в повідомленні, у зв'язку зі збільшенням пасажиропотоку, до вже наявного здвоєному експресу, який почав курсувати в травні, додаються ще два.

"Укрзалізниця" також оприлюднила графік руху, відповідно до якого, з Києва здвоєний еспрес буде вирушати об 11:02, 13:00 і 17:00, з аеропорту "Бориспіль" склади відправляються об 11:44, 13:58 і 17:41.

УЗ збільшила частоту руху здвоєного експресу в Бориспіль

Нагадаємо, з 10 травня в пікові години здвоєні  експреси регулярно курсують на маршруті між залізничним вокзалом Києва та аеропортом "Бориспіль". Перший регулярний рейс відправляється з вокзалу до 17:00, з аеропорту о 17:41. Завдяки цьому за один рейс поїзд зможе брати на борт більше 200 пасажирів

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила експресс в аеропорт "Бориспіль" 30 листопада 2018 року. Станом на початок травня вже перевезено 300 тисяч пасажирів.

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