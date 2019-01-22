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В УЗ відреагували на розслідування поліції щодо будівництва бориспільського експреса

Новини » Інфраструктура    22.01.2019 - 18:18
В УЗ відреагували на розслідування поліції щодо будівництва бориспільського експреса
Фото: швидкісний експрес (facebook.com.Ukrzaliznytsia)

В УЗ обіцяють надати поліції всі необхідні матеріали

"Укрзалізниця" надасть всі необхідні матеріали та всіляко сприятиме розслідуванню можливих зловживань сторонніми виконавцями, що залучалися до будівництва залізничного пасажирського сполучення м. Київ - Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби "Укрзалізниці"

Як зазначається, департамент економічної та інформаційної безпеки "Укрзалізниці" у рамках відкритого кримінального провадження активно співпрацюватиме з представниками правоохоронних органів.

"Зі свого боку, акціонерне товариство зазначає, що відбір зовнішніх підрядників, постачальників та виконавців робіт, що залучалися до будівництва швидкісного залізничного сполучення ст. Київ-Пасажирський – ст. Бориспіль-аеропорт, на всіх його етапах здійснювався публічно та на конкурсних засадах, через державну електронну систему ProZorro", - йдеться в повідомленні. 

Також в "Укрзалізниці" наголошують, що всі розрахунки з контрагентами, залученими до будівництва сполучення Київ – Міжнародний аеропорт "Бориспіль", здійснювалися лише за умови завершення виконання робіт у повному обсязі згідно з проектною документацією.

"Відповідні акти про такі роботи складено у цілковитій відповідності до встановленого порядку", - додали в прес-службі УЗ. 

Нагадаємо, Національна поліція розслідує кримінальну справу за фактом привласнення та розтрати понад 20 млн гривень при будівництві експреса "Київ - Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Справа розслідується з 4 грудня 2018 року за фактами привласнення коштів чиновниками одного з державних підприємств.

РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" 30 листопада запустила перший рейс швидкісного експреса сполученням Київ - Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

 

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