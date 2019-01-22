ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Поліція розслідує розкрадання 20 млн гривень на будівництво бориспільського експреса

Новини » Суспільство    22.01.2019 - 12:17
Поліція розслідує розкрадання 20 млн гривень на будівництво бориспільського експреса
Фото:швидкісний експрес (facebook.com.Ukrzaliznytsia)

Справа розслідується з 4 грудня 2018 року за фактами привласнення коштів чиновниками одного з держпідприємств

Національна поліція розслідує кримінальну справу за фактом привласнення та розтрати понад 20 млн державних гривень при будівництві експреса "Київ - Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

Згідно з рішенням суду, справа розслідується з 4 грудня 2018 року за фактами привласнення коштів чиновниками одного з державних підприємств за попередньою змовою із службовими особами приватного підприємства шляхом формального документального оформлення виконання робіт і внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи.

Встановлено, що протягом 2018 року ТОВ "Рилейд" неодноразово перемагало в публічних закупівлях філії "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" по об'єкту будівництва "Організація залізничного пасажирського сполучення Києва - Міжнародний аеропорт "Бориспіль" на загальну суму 20 444 582 гривень.

17 січня Печерський райсуд Києва надав поліції доступ до ряду документів для встановлення обставин правоннарушения та осіб, причетних до скоєння злочину.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" 30 листопада запустила перший рейс швидкісного експреса сполученням Київ - Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Загальна вартість проекту - 480 млн гривень. Для його реалізації довелося, зокрема, добудувати близько 4 км колії, звести залізничну естакаду довжиною 272 м над трасою M03 Київ-Харків. Також побудували дві пасажирські платформи з павільйонами поблизу аеропорту та критий пішохідний перехід від платформ до терміналу D аеропорту. 

 

Ускладнення погодних умов: у "Борисполі" вимушено приземлився літак з туристами з Єгипту У "Борисполі" застрягли понад 170 туристів
Новини України Бориспольэкспресс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся