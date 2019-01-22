Поліція розслідує розкрадання 20 млн гривень на будівництво бориспільського експреса

Фото:швидкісний експрес (facebook.com.Ukrzaliznytsia)

Справа розслідується з 4 грудня 2018 року за фактами привласнення коштів чиновниками одного з держпідприємств

Національна поліція розслідує кримінальну справу за фактом привласнення та розтрати понад 20 млн державних гривень при будівництві експреса "Київ - Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

Згідно з рішенням суду, справа розслідується з 4 грудня 2018 року за фактами привласнення коштів чиновниками одного з державних підприємств за попередньою змовою із службовими особами приватного підприємства шляхом формального документального оформлення виконання робіт і внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи.

Встановлено, що протягом 2018 року ТОВ "Рилейд" неодноразово перемагало в публічних закупівлях філії "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" по об'єкту будівництва "Організація залізничного пасажирського сполучення Києва - Міжнародний аеропорт "Бориспіль" на загальну суму 20 444 582 гривень.

17 січня Печерський райсуд Києва надав поліції доступ до ряду документів для встановлення обставин правоннарушения та осіб, причетних до скоєння злочину.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" 30 листопада запустила перший рейс швидкісного експреса сполученням Київ - Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Загальна вартість проекту - 480 млн гривень. Для його реалізації довелося, зокрема, добудувати близько 4 км колії, звести залізничну естакаду довжиною 272 м над трасою M03 Київ-Харків. Також побудували дві пасажирські платформи з павільйонами поблизу аеропорту та критий пішохідний перехід від платформ до терміналу D аеропорту.