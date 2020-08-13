Україну поділили на зони карантину за новими правилами

Фото: карантин (РБК-Україна)

Червону зону розширили

Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила Україну на нові зони карантину. В Україні змінили показники по коронавирусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я'я Максим Степанов на брифінгу.

Згідно з рішенням комісії ТЕБ та НС в "червону зону" потрапили: Городенківський і Косовські райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; Біляївка Одеської області; місто Дубно, Костопільський та Рівненській райони Рівненської області; Кіцманської район Чернівецької області.

До "помаранчевої зони" увійшли: Луцький та Любешівський райони Волинської області; місто Ужгород, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області; міста Івано-Франківськ, Бурштин та Коломия, Тисменицький район Івано-Франківської області; міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буськ, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'яно-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області; Миколаївський та Саратський райони Одеської області; місто Острог, Гощанський та Здолбунівський райони Рівненської області; місто Чортків, Тернопільський район Тернопільської області; місто Чернівці, Глибоцький район Чернівецької області.

В "жовтій зоні" опинились: місто Київ; міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Маневицький та Ратнівський райони Волинської області; місто Хуст, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області; місто Калуш, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Наддвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області; міста Одеса, Білгород-Дністровськ, Ізмаїл та Теплодар, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський та Савранський райони Одеської області; міста Рівне та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області; міста Тернопіль та Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони Тернопільської області; місто Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський та Чугуївський райони Харківської області; Вижницький, Герцаївський, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

"До регіонів зі значним поширенням COVID-19 увійшли місто Київ, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області", - зазначив Степанов.

Нові карантинні зони вступають в силу з 00:00 17 серпня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України змінив критерії, за якими регіони класифікуються за "зонам" захворюваності.

Зазначимо, що у матеріалі РБК-Україна пояснюється, як будуть вчитися діти з 1 вересня і в яких зонах карантину.

Раніше повідомлялося, що школи та університети можуть стати центрами епідемії коронавіруса.

Як зазначалося, станом на середу, 12 серпня, в Україні до ослаблення карантину не готові Київ і дев'ять областей.