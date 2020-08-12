ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ослаблення в зонах карантину буде не частіше одного разу на 14 днів

Київ, Середа 12 серпня 2020 14:32
Ослаблення в зонах карантину буде не частіше одного разу на 14 днів
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Протягом двох тижнів будуть оцінювати стабільність ситуації

В Україні рішення про ослаблення рівня небезпеки в зонах карантину зможуть переглядати не раніше, ніж через 14 днів. Цей період необхідний, щоб визначити, чи достатньо стабілізувалася ситуація в регіоні.

Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій приймає рішення щодо встановлення рівня епідеміологічної небезпеки кожні сім днів.

"Рішення про ослаблення "червоного", "помаранчевого" та "жовтого" рівня епідеміологічної небезпеки не може бути переглянуте раніше, ніж через 14 днів. Чому важливо 14 днів? Максимальний інкубаційний період. І це той період часу, коли ми можемо досить чітко визначити, що ситуація на території району або міста повністю стабілізована, і ми можемо пом'якшити цей рівень", - додав Степанов.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів змінив критерії щодо зон карантину.

Раніше рівень загрози визначали за 4 показниками: заповненість місць у лікарнях, кількість, тестувань, випадків і динаміка зростання кількості випадків. Останні два показники об'єднали в один - визначатимуть рівень захворювань на 100 тисяч населення за 14 днів.

Кількість тестувань має бути не менше 24 на 100 тисяч населення протягом 7 днів, показник захворюваності за 14 днів не має перевищувати базовий рівень захворюваності - 40 випадків на 100 тисяч. Заповненість ліжок не має перевищувати 50%.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїникарантинМаксим Степанов
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся