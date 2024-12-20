УЗ запускает "Магические экспрессы" на зимние праздники
"Укрзализныця" анонсировала запуск праздничных ретро-поездов. "Магические экспрессы" будут курсировать во Львове и Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
В конце декабря ретро-поезда на паровозной тяге будут ездить в пределах Львова. С 25 по 29 декабря поезда будут отправляться трижды в день. В частности, по будням в 15:15, 18:00 и 20:02, а также, в выходные в 10:05, 12:18 и 14:15.
Однако в Киеве, "Магические экспрессы" будут курсировать с 1 по 5 января. Поезда будут отправляться дважды в день: по будням в 16:30 и 19:00; в выходные в 9:40 и 12:32.
Путешествие на паровозе во Львове продлится около часа, в то же время в Киеве - полтора часа.
Развлекательная программа для пассажиров
Перед отправлением "Магических экспрессов", профессиональный фотограф бесплатно сфотографирует каждого пассажира возле поезда. Кроме того, детей будут ждать аниматоры, подарки и развлекательная программа прямо в вагонах.
"В эти волшебные дни "Укрзализныця" стремится создать настоящий праздник для тех, в чьей жизни сейчас, как и в жизни Гарри Поттера в свое время, мало чуда: все рейсы будут бесплатными, а 80% мест будет отдано детям из временно перемещенных семей, детям защитников, железнодорожников, полицейских, спасателей и других социальных категорий", - говорится в сообщении.
Регистрация на "Магический экспресс"
Все желающие, которые также хотят бесплатно попасть на борт "Магического экспресса" могут зарегистрироваться на сайте.
В частности, чтобы проехаться поездом по Львову, вам необходимо зарегистрироваться до 23:59 22 декабря. А уже 23 декабря алгоритм случайным образом выберет счастливчиков. В то же время регистрация для Киева продлится до 23:59 29 декабря, а розыгрыш состоится 30 декабря.
Отмечается, что во время воздушной тревоги ретро-поезда "Укрзализныци" будут курсировать по расписанию. Однако, развлекательные мероприятия на это время перенесут с перронов в укрытия.
Напомним, "Укрзализныця" добавила еще один поезд на Рождество и Новый год. В частности, экспресс из Киева во Львов.