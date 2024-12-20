УЗ запускает "Магические экспрессы" на зимние праздники

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

В конце декабря ретро-поезда на паровозной тяге будут ездить в пределах Львова. С 25 по 29 декабря поезда будут отправляться трижды в день. В частности, по будням в 15:15, 18:00 и 20:02, а также, в выходные в 10:05, 12:18 и 14:15.

Однако в Киеве, "Магические экспрессы" будут курсировать с 1 по 5 января. Поезда будут отправляться дважды в день: по будням в 16:30 и 19:00; в выходные в 9:40 и 12:32.

Путешествие на паровозе во Львове продлится около часа, в то же время в Киеве - полтора часа.

Развлекательная программа для пассажиров

Перед отправлением "Магических экспрессов", профессиональный фотограф бесплатно сфотографирует каждого пассажира возле поезда. Кроме того, детей будут ждать аниматоры, подарки и развлекательная программа прямо в вагонах.

"В эти волшебные дни "Укрзализныця" стремится создать настоящий праздник для тех, в чьей жизни сейчас, как и в жизни Гарри Поттера в свое время, мало чуда: все рейсы будут бесплатными, а 80% мест будет отдано детям из временно перемещенных семей, детям защитников, железнодорожников, полицейских, спасателей и других социальных категорий", - говорится в сообщении.

Регистрация на "Магический экспресс"

Все желающие, которые также хотят бесплатно попасть на борт "Магического экспресса" могут зарегистрироваться на сайте.

В частности, чтобы проехаться поездом по Львову, вам необходимо зарегистрироваться до 23:59 22 декабря. А уже 23 декабря алгоритм случайным образом выберет счастливчиков. В то же время регистрация для Киева продлится до 23:59 29 декабря, а розыгрыш состоится 30 декабря.

Отмечается, что во время воздушной тревоги ретро-поезда "Укрзализныци" будут курсировать по расписанию. Однако, развлекательные мероприятия на это время перенесут с перронов в укрытия.