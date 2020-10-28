УЗ може обмежити продаж квитків на потяги до 50%, - Криклій

Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

"Укрзалізниця" може обмежити продаж квитків на потяги до 50%. Таке рішення може бути прийнято, якщо будуть відповідні рекомендації від Міністерства охорони здоров'я.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, якщо кількість захворюваності COVID-19 продовжить рости, МОЗ може дати рекомендації щодо продажу квитків на поїзди у шаховому порядку.

"Якщо буде відповідна рекомендація МОЗ, то цілком ймовірно. Ми це обговорюємо на комісії. МОЗ виступає з ініціативою, тому що вони бачать зростання. До цих пір, на жаль, зростає кількість хворих", - сказав Криклій.

Раніше РБК-Україна писало, що Криклій пояснив, чому УЗ зняла заборона на продаж квитків на поїзди зі станцій "червоної" зони карантину.

Нагадаємо, з 26 жовтня УЗ дозволила продаж квитків з більшості станцій, які знаходяться у "червоній" зоні. Так, дозволили виїжджати з Тернополя, Івано-Франківська, Сум та Хмельницького.

Також повідомлялося, що Кабмін планує продовжити режим надзвичайної ситуації через пандемії коронавірусу до кінця року.