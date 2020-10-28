ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

УЗ может ограничить продажу билетов на поезда до 50%, - Криклий

Киев, Среда 28 октября 2020 11:15
УЗ может ограничить продажу билетов на поезда до 50%, - Криклий
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

"Укрзализныця" может ограничить продажу билетов на поезда до 50%. Такое решение может быть принято, если будут соответствующие рекомендации от Министерства здравоохранения.

Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, если количество заболеваемости COVID-19 продолжит расти, Минздрав может дать рекомендации о продаже билетов на поезда в шахматном порядке.

"Если будет соответствующая рекомендация Минздрава, то вполне вероятно. Мы это обсуждаем на комиссии. Минздрав выступает с инициативой, потому что они видят рост. До сих пор, к сожалению, растет количество больных", - сказал Криклий.

Ранее РБК-Украина писало, что Криклий объяснил, почему УЗ сняла запрет на продажу билетов на поезда из станций "красной" зоны карантина.

Напомним, с 26 октября УЗ разрешила продажу билетов из большинства станций, которые находятся в "красной" зоне. Так, разрешили выезжать из Тернополя, Ивано-Франковска, Сум и Хмельницкого.

Также сообщалось, что Кабмин планирует продлить режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса до конца года.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество УкрзализныцяпоездВладислав Криклий

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь