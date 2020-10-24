УЗ відновлює продаж квитків в Тернополі, Івано-Франківську, Сумах та Хмельницькому

Фото: поїзд (РБК-Україна)

"Укрзалізниця" з 26 жовтня відновлює продаж квитків з більшості закритих станцій. Зокрема, буде відкрито продаж квитків з чотирьох обласних центрів - Тернополя, Івано-Франківська, Сум та Хмельницького.

Про це повідомили в прес-службі УЗ.

Також з 00:01 26 жовтня можна буде купити квитки на поїзди з Дубно, Здолбунів-Пасажирський, Гречани, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, їм. Т. Шевченка. Всього буде відновлена реалізація квитків на поїзди:

№ 1/2 Костянтинівка - Івано-Франківськ;

№ 7/8 Київ - Чернівці

№ 12/11 Київ - Львів;

№ 15/16 Харків - Рахів;

№ 21/22 Харків - Трускавець;

№ 41/42 Дніпро - Трускавець;

№ 43/44 Івано-Франківськ - Київ;

№ 45/46 Ужгород - Лисичанськ;

№ 49/50 Київ - Трускавець;

№ 72/71 Запоріжжя - Київ;

№ 76/75 Кривій Ріг - Київ;

№ 81/82 Київ - Ужгород;

№ 84/83 Маріуполь - Київ;

№ 86/85 Львів - Новоолексіївка;

№ 88/87 Ковель - Новоолексіївка;

№ 98/97 Ковель - Київ;

№ 102/101 Київ - Херсон;

№ 108/107 Одеса - Ужгород;

№ 110/109 Львів - Херсон;

№ 116/115 Київ - Бердянськ;

№ 118/117 Чернівці - Київ;

№ 122/121 Миколаїв - Київ;

№ 136/135 Одеса - Чернівці

№ 217/218 Київ - Рахів;

№ 702/701 Львів - Чернівці

№ 715/716 Київ - Львів;

№ 732/731 Київ - Запоріжжя;

№ 734/733 Київ - Покровськ;

№ 738/737 Київ - Запоріжжя;

№ 739/740 Київ - Кривий Ріг;

№ 743/744 Київ - Львів;

№ 749/750 Київ Івано-Франківськ;

№ 766/765 Київ - Херсон;

№ 769/770 Київ - Кам'янець-Подільський;

№ 772/771 Хмельницький - Київ;

№ 779/780 Суми - Київ - Вінниця;

№ 782/781 Черкаси - Київ

При цьому з 26 жовтня буде закрито продаж квитків зі станції Подільськ на наступні поїзди:

№ 106/105 Київ - Одеса;

№ 108/107 Одеса - Ужгород;

№136 / 135 Одеса - Чернівці

№ 146/145 Київ - Ізмаїл;

№ 763/764 Київ - Одеса.

"До врегулювання ситуації зазначені поїзда проїдуть через станцію Подільськ без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися в установленому порядку", - повідомили в УЗ.

Нагадаємо, 23 жовтня в Україні оновили карантинні зони. "Червону" зону розширили до 11 обласних центрів.

Раніше РБК-Україна писало, що з 19 жовтня був заборонений продаж квитків на станціях у трьох обласних центрах - Івано-Франківську, Тернополі та Хмельницькому.