Криклій пояснив, чому УЗ зняла заборону на посадку в "червоній" зоні

Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

Продаж квитків на поїзди з регіонів "червоної" зони дозволили через те, що на залізниці найбільше дотримуються карантинних вимог. У поїздах немає великого скупчення людей.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, контролювати кількість пасажирів під час міжміських або внутрішньообласних автобусних перевезень значно важче.

"Більшість обмежень зняли, тому що на "Укрзалізниці" дотримуються карантинних вимог. Зокрема, немає скупчення людей, як, наприклад, під час міжміських або внутрішньообласних автобусних перевезень", - сказав Криклій.

При цьому міністр відзначив необхідність посилення контролю в електричках.

"Щодо електричок, то треба обмежувати кількість пасажирів, які заходять у вагони - є посадкові місця", - додав Криклій.

Нагадаємо, з 26 жовтня УЗ дозволила продаж квитків з більшості станцій, які знаходяться у "червоній" зоні. Так, дозволили виїжджати з Тернополя, Івано-Франківська, Сум та Хмельницького.

Зазначимо, з 26 жовтня в "червону" зону карантину увійшли 11 обласних центрів.