УЗ звинувачують у бажанні піти від законних процедур при виборі постачальника газу, - журналіст

"Укрзализныця" намагається організувати постачання газу з порушеннями тендерного законодавства і правил Націоннальной комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст "Наших грошей" Юрій Ніколов.

"На початку 2019 року в УЗ оголосили торги, внісши в тендерну документацію дискримінаційні заточування, які б дозволяли в ручному режимі викидати з тендеру негідних учасників. Тендерна колегія АМКУ наказала "Укрзалізниці" ці заточування знести, але в УЗ рік не реагували, а в кінці 2019 року просто відмінили тендер нібито через відсутність потреби в газі", - пише журналіст.

В результаті, за даними "Наших грошей" філія "Центру забезпечення виробництва" АТ "Українська залізниця" на переговорній процедурі закупівлі газу 31 січня за чотирма з п'яти лотів відхилила кілька дешевих пропозицій, оголосивши про намір укласти договір на суму 201,13 млн. грн. з ТОВ "Укр газ ресурс" і ТОВ "Благогаз збут". У цих фірм хочуть замовити за 20 мільйонів кубометрів газу кожній.

Засновником "Укр газ ресурс" є Андрій Кучков - зять колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Крім того, повідомляє журналіст з грудня минулого року УЗ перестала платити за газ попереднім постачальникам, що створює їм колосальні проблеми. Мова, за даними журналіста, може йти про збитки в розмірі понад 100 мільйонів гривень.

На даний момент, як пише Ніколов, "Укрзалізниця", знову оголосила відкриті торги, які внесла ті ж дискримінаційні заточування, що і рік тому. "Але тендерна колегія АМКУ передбачувано їх знову оскаржила", - додає журналіст.

За його даними, зараз в "Укрзалізниці" мають намір переключитися на іншого постачальника - НАК "Нафтогаз".

"В "Укрзалізниці" хочуть піти на відносини з "Нафтогазом", будучи обізнаними, що в правилах постачання природного газу, регульованого НКРЕКП, прямо і безпосередньо забороняється укладати договір з новим постачальником, маючи борги перед чинним", - додає журналіст.

"Цю норму спеціально вставили в правила, щоб не давати замовникам можливості шантажувати постачальника, але саме цю норму "схемники" УЗ пропонують порушити", - пише Ніколов.

Журналіст наполягає, щоб в ситуації розібралися правоохоронні органи, а УЗ позбулася в своїй тендерній документації дискримінаційних вимог, провела відкриті торги і на їх підставі вибрала будь-яких нових постачальників з найпривабливішими цінами.

"Паралельно потрібно звільнити людей, які почали весь цей бардак в грудні, розблокувати оплату поставок, щоб ні у кого не виникло і тіні сумніву в тому, що до кінця відкритих торгів хтось комусь перекриє газ, і вже дуже скоро все закінчиться", - резюмував журналіст.