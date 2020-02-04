УЗ обвиняют в желании уйти от законных процедур при выборе поставщика газа, - журналист

"Укрзализныця" пытается организовать поставки газа с нарушениями тендерного законодательства и правил Национнальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом на своей странице в Facebook написал журналист "Наших грошей" Юрий Николов.

"В начале 2019 года в УЗ объявили торги, внеся в тендерную документацию дискриминационные заточки, которые бы позволяли в ручном режиме выбрасывать с тендера негодных участников. Тендерная коллегия АМКУ приказала "Укрзализныце" эти заточки снести, но в УЗ год не реагировали, а в конце 2019 года просто отменили тендер якобы из-за отсутствия потребности в газе", - пишет журналист.

В результате, по данным "Наших грошей" филия "Центра обеспечения производства" АО "Украинская железная дорога" на переговорной процедуре закупки газа 31 января по четырем из пяти лотов отклонила несколько дешевых предложений, объявив о намерении заключить договор на сумму 201,13 млн грн с ООО "Укр газ ресурс" и ООО "Благогаз сбыт". У этих фирм хотят заказать по 20 миллионов кубометров газа каждой.

Основателем "Укр газ ресурс" является Андрей Кучков - зять бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Кроме того, сообщает журналист, с декабря минувшего года УЗ перестала платить за газ предыдущим поставщикам, что создает им колоссальные проблемы. Речь, по данным журналиста, может идти об убытках в размере более 100 миллионов гривен.

На данный момент, как пишет Николов, "Укрзализныця", вновь объявила открытые торги, в которые внесла те же дискриминационные заточки, что и год назад. "Но тендерная коллегия АМКУ предсказуемо их опять оспорила", - добавляет журналист.

По его данным, сейчас в "Укрзализныце" намерены переключиться на другого поставщика – НАК "Нафтогаз".

"В "Укрзализныце" хотят пойти на отношения с "Нафтогазом", будучи осведомленными, что в правилах поставки природного газа, регулируемого НКРЭКУ, прямо и непосредственно запрещается заключать договор с новым поставщиком, имея долги перед действующим", - добавляет журналист.

"Эту норму специально вставили в правила, чтобы не давать заказчикам возможности шантажировать поставщика, но именно эту норму "схемщики" УЗ предлагают нарушить", - пишет Николов.

Журналист настаивает, чтобы в ситуации разобрались правоохранительные органы, а УЗ избрались в своей тендерной документации от дискриминационных требований, провела открытые торги и на их основании выбрала любых новых поставщиков с самыми привлекательными ценами.

"Параллельно нужно уволить людей, начавших весь этот бардак в декабре, разблокировать оплату поставок, чтобы ни у кого не возникало и тени сомнения в том, что до конца открытых торгов кто-то кому-то перекроет газ, и уже очень скоро все закончится", - резюмировал журналист.