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Кравцов отримає компенсацію за звільнення з "Укрзалізниці"

Новини » Політика     29.01.2020 - 18:46
Кравцов отримає компенсацію за звільнення з "Укрзалізниці"
Фото: Євген Кравцов (РБК-Україна)

Кравцов повинен отримати річний оклад в якості компенсації

Колишній глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов отримає грошову компенсацію за звільнення з посади. Про це Кравцов написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, наглядова рада "Укрзалізниці" прийняв рішення про звільнення його з посади без можливості переведення в Міністерство інфраструктури.

"Якщо говорити моїм улюбленим юридичною мовою: вчора було прийнято рішення щодо дострокового розірвання контракту з боку роботодавця з відповідною грошовою компенсацією керівнику. Вона не маленька, скажу відразу. Але, це - рішення акціонера. Зі свого боку, я був готовий продовжити роботу в транспортному секторі без грошових виплат за контрактом", - написав Кравцов.

Таким чином Кравцову буде виплачена компенсація в розмірі від річного окладу від його зарплати.

Раніше повідомлялося, що в 2018 році місячний оклад Кравцова становив близько 570 тисяч гривень.

Нагадаємо, сьогодні, 29 січня, Кабінет міністрів України погодив звільнення Євгена Кравцова з поста глави "Укрзалізниці".

В кінці грудня 2019 року Кравцов заявив про рішення піти із займаної посади. За його словами, він вирішив звільнитися з "Укрзалізниці" і перейти в публічний сектор. Він також додав, що питання його звільнення буде розглянуто наглядовою радою УЗ на початку 2020 року.

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Новини України УкрзалізницяЄвген КравцовКомпенсациязвільнення
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