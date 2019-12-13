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УЗ призначила додаткові рейси поїзда "чотирьох столиць" на новорічні свята

Новини » Суспільство     13.12.2019 - 15:58
УЗ призначила додаткові рейси поїзда "чотирьох столиць" на новорічні свята
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Із Києва поїзд вирушить у додаткові рейси 22 та 26 грудня

Для задоволення попиту пасажирів на перевезення в період зимових свят "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда № 31/32 Київ - Мінськ, Вільнюс, Рига. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Так, із Києва поїзд вирушить у додаткові рейси 22 та 26 грудня, а зворотно з Риги - 23 та 27 грудня. Квитки на поїзд вже можна придбати.

Поїзд "Чотири столиці" курсує з 28 вересня 2018 року. За цей час поїздом в обох напрямках подорожували 36 тис. пасажирів. Близько 80 % пасажиропотоку припадає на країни Балтії.

Нагадаємо, поїзд "чотирьох столиць" раніше збиралися продовжити до Таллінна (Естонія).

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" вже призначила 26 додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята. Призначені поїзди курсуватимуть у період з 20 грудня 2019 року по 14 січня 2020 року.

РБК-Україна писало, що Євген Кравцов заявляв, що в цьому році "Укрзалізниця" призначить 35 додаткових пасажирських поїздів далекого сполучення для перевезення пасажирів під час новорічних та різдвяних свят.

Раніше "Укрзалізниця" змінила графік руху поїздів на 2019/2020 роки та призначила 8 нових поїздів у популярних напрямках.

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