УЗ призначила вісім нових поїздів та змінила кілька маршрутів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Графік поїздів змінюється з 8 грудня

"Укрзалізниця" змінила графік руху поїздів на 2019/2020 роки та призначила 8 нових поїздів у популярних напрямках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Так, нові поїзди курсуватимуть за такими напрямками: № 192/291 Львів - Дніпро, № 203/204 Львів - Дніпро, № 179/180 Львів - Дніпро, № 129/130 Полтава - Ворохта, № 201/202 Львів - Ужгород, № 960/961, 962/963 Кошице - Мукачево, № 241/242 Дніпро - Одеса, № 233/234 Київ - Вінниця.

Крім того, для перевезень пасажирів у пікові періоди "Укрзалізниця" передбачила продовження маршрутів поїздів № 7/8 Київ - Івано-Франківськ до Чернівців, № 75/76 Кривий Ріг - Київ та № 71/72 Запоріжжя - Київ до Ужгорода, № 140/139 Лисичанськ - Харків/Дніпро-Головний до Миколаєва. Окрім цього, передбачені сезонні поїзди на літній період.

Також у графіку руху 2019/2020 кілька пасажирських поїздів змінили маршрути прямування. Зокрема, поїзд № 1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка курсуватиме через Гребінку - Полтаву-Південну - Красноград - Лозову замість Гребінки - Полтави-Київської - Харкова - Букина, завдяки чому пасажири поїзда дістануться кінцевої станції в обох напрямках майже на 2 години швидше. Також змінять маршрути прямування поїзди № 357/358 Київ - Рахів, № 161/162 Миколаїв - Київ та № 67/68 Київ - Варшава, у зв’язку з чим дещо відкориговано графік руху цих поїздів.

Вновому графіку також змінили нумерацію поїзди: № 63/64 Дніпро – Одеса на № 53/54, № 247/248 Житомир - Одеса на № 131/132, № 641/642 Кишинів - Одеса на № 841/842, № 61/62 Санкт-Петербург - Кишинів на № 361/362, № 73/74 Москва - Кривий Ріг на № 95/96, № 95/96 Маріуполь - Бахмут на №77/78.

РБК-Україна писало, що УЗ планує у 2020 році підвищити тарифи на пасажирські перевезення.

Раніше повідомлялося, що на новорічні та різдвяні свята "Укрзалізниця" вже призначила 19 додаткових поїздів у популярних напрямках.