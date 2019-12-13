УЗ призначила вже 26 додаткових поїздів на новорічні свята

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше поїздів призначено на Західну Україну

"Укрзалізниця" вже призначила 26 додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Крім того, для семи поїздів було подовжено маршрут. Призначені поїзди курсуватимуть у період з 20 грудня 2019 року по 14 січня 2020 року.

"Загалом завдяки цим поїздам Укрзалізниця запропонує своїм клієнтам додатково близько 300 тис. місць. Найбільше рейсів - 15 - призначено до Західної України, саме цей напрямок користується найбільшим попитом у зимовий період", - йдеться в повідомленні.

Повний перелік призначених поїздів можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, Євген Кравцов заявляв, що в цьому році "Укрзалізниця" призначить 35 додаткових пасажирських поїздів далекого сполучення для перевезення пасажирів під час новорічних та різдвяних свят.

Раніше повідомлялося, що новий регіональний експрес сполученням Київ-Херсон стартує 8 грудня 2019 року.

РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" змінила графік руху поїздів на 2019/2020 роки та призначила 8 нових поїздів у популярних напрямках.